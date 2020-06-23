Байден согласился на три раунда теледебатов с Трампом

Бывший вице-президент США Джозеф Байден, заручившийся достаточной поддержкой делегатов предстоящего съезда Демократической партии для выдвижения кандидатом на выборах главы государства, дал официальное согласие провести осенью не более трех раундов телевизионных дебатов с действующим президентом Дональдом Трампом.

Об этом в понедельник сообщила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на представителя избирательного штаба Байдена Джен О'Малли-Диллон, пишет ТАСС. По ее словам, непартийная некоммерческая Комиссия по президентским теледебатам, которая определяет время и место проведения таких мероприятий, о согласии Байдена уже уведомлена.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни сообщила, что Трамп был бы готов рассмотреть вопрос о возможном увеличении числа предвыборных теледебатов с Байденом, если такое предложение поступит. Однако штаб Байдена на это не согласен.

Пока предполагается, что кандидаты на пост президента будут дискутировать в прямом телеэфире 29 сентября в штате Индиана, 15 октября в Мичигане и 22 октября в Теннесси. Прямую трансляцию будут вести крупнейшие телекомпании США.

Напомним, 59-е выборы президента Соединенных Штатов пройдут третьего ноября этого года.