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Рубрика: В мире

Баланс доверия к Зеленскому упал до отрицательных величин

Текст: Константин Волков

Согласно опросу украинского центра "Социальный мониторинг", баланс доверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому составил -8,9 процента, став негативным впервые с момента его прихода к власти.

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По данным социологов, президенту полностью доверяют лишь 13 процентов респондентов, скорее доверяют 28,3 процента, скорее не доверяют 25,4 процента и полностью не доверяют 24,8 процента. Это означает, что баланс доверия у президента Украины Владимира Зеленского опустился до негативного показателя в -8,9 процента.

Исследование базируется на данных опроса 3 037 человек во всех регионах Украины, кроме ДНР и ЛНР.

Баланс доверия показывает разницу соотношение граждан, доверяющих и не доверяющих руководителям.

Фото: ТАСС/ youtube.com
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Что интересно, баланс доверия у основных украинских властных и финансовых структур оказался еще ниже, чем у президента. У Национального банка Украины он составляет -44,6 процента, у правительства -54,3 процента, у парламента -55,4 процента. Генпрокуратура Украины насчитывает -61 процент, у СБУ -34,1 процента.

Позитивный баланс доверия оказался лишь у армии Украины, он составил 32,4 процента.

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