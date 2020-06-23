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Проект: Россия - Китай: события и комментарии

"Бэйдоу" демонстрирует мощь инновационного развития Китая

Утром 23 июня Китай успешно запустил в космос спутник системы Бэйдоу-3, который стал последним в орбитальной группировке собственной системы навигации КНР, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное". С его выходом на рабочую орбиту глобальная навигационная система страны заработает в полную мощность. Это знаменательное достижение в истории развития космонавтики Китая, его науки и техники. Новая система окажет существенную научно-техническую поддержку странам всего мира и придаст новый импульс развитию мировой экономики.
Система "Бэйдоу" придаст новый импульс развитию мировой экономики. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая Система "Бэйдоу" придаст новый импульс развитию мировой экономики. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
Система "Бэйдоу" придаст новый импульс развитию мировой экономики. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая

Создание своей навигационной спутниковой системы "Бэйдоу" (BDS) заняло у Китая 26 лет. Первый этап создания системы стартовал в 1994 году. Согласно трехэтапной стратегии, система "Бэйдоу" будет обеспечивать навигационными услугами как пользователей Китая, так и жителей Азиатско-Тихоокеанского региона и других стран. Планируется, что она станет четвертой крупнейшей в мире глобальной навигационной системой наряду с американской GPS, российской ГЛОНАСС и европейской "Галилео", которая позволит китайским клиентам, в число которых войдут гражданские лица и военные структуры, пользоваться услугами собственной навигационной системы по всему миру. Долгосрочная стратегия развития системы предполагает создание глобальной сети станций для повышения характеристик точности навигационных услуг системы "Бэйдоу".

Исследователи и разработчики системы "Бэйдоу" всегда стремились к достижению технологической независимости и локализации создания системы и ее основных компонентов, придерживаясь открытой и всеобъемлющей концепции международного научно-технического сотрудничества. Система "Бэйдоу" разработана по принципу совместимости с зарубежными аналогами. Клиенты всего мира смогут пользоваться четырьмя спутниками с лучшими сигналами навигации совместно или независимо друг от друга. Система "Бэйдоу" установила механизм сотрудничества с GPS, ГЛОНАСС и Галилео для содействия взаимосвязи и обеспечения услуг.

В критический момент, когда мировая экономика сталкивается с последствиями эпидемии и преобразования кинетической энергии, комплексное развитие системы "Бэйдоу" с такими технологиями, как 5G и AI, способствует экономической трансформации, а также трансформации и модернизации промышленности. Сегодня услугами китайской навигационной системы "Бэйдоу" пользуется более половины стран мира. Отрасли, связанные с этой системой будут эффективно стимулировать экономическое развитие разных стран и создавать новое пространство для их развития.

Управление Организации Объединенных Наций по вопросам космического пространства по видеосвязи поздравило Китай с завершением создания глобальной навигационной системы, высоко оценив огромный вклад Поднебесной в содействие глобальному социально-экономическому развитию. Главный редактор журнала "Авиапанорама" Сергей Филипенков отметил, что Дальнему Востоку, Ближнему Востоку, Восточной Африке и даже Африке в целом понадобятся услуги, предоставляемые китайской спутниковой навигационной системой "Бэйдоу".

Создание системы "Бэйдоу" - это новый вариант, предложенный Китаем для развития навигационных технологий, а также желание страны поделиться с другими странами научно-техническими достижениями и предоставить миру высококачественные продукты для развития.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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