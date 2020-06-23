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Рубрика: Спорт

Бой Волкова и Блэйдса принес РЕН ТВ первое место среди всех телеканалов

Главный бой турнира UFC Fight Night: Блэйдс vs. Волков посмотрели в Москве 37,8% мужчин в возрасте 25-54.

21 июня для зрителей РЕН ТВ прошла эксклюзивная трансляция главного боя турнира UFC Fight Night: Блэйдс vs. Волков между россиянином Александром Волковым и американцем Кертисом Блэйдсом.

По данным Mediascope, турнир в Москве посмотрел почти каждый четвертый телезритель - доля в целевой аудитории 25-54 составила 23,8%, а доля мужчин в этой возрастной категории достигла 37,8%. Доля среди всех зрителей возраста 4+ составила в столице 14,9%. Таким образом, РЕН ТВ занял первое место среди всех телеканалов как в целевой аудитории, так и среди всех зрителей в данном временном слоте. Показатели по России также обеспечили РЕН ТВ первое место во временном слоте: доля в целевой аудитории составила 12,5%, а среди мужчин этого возраста - 19,2%. Всего по России, несмотря на раннее время показа, бой посмотрели 2,3 млн человек.

В результате поединка Кертис Блэйдс выиграл единогласным решением судей. Трансляция турнира продолжила серию эксклюзивных показов боев UFC на РЕН ТВ. Предыдущие трансляции в мае также притягивали внимание значительной части аудитории и занимали первые строчки в рейтингах телесмотрения.

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