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23.06.2020 15:35
Рубрика: Общество

Более миллиона школьников присоединились к конкурсу "Большая перемена"

Текст: Ксения Колесникова
Более миллиона российских старшеклассников подали заявки на участие во всероссийском конкурсе "Большая перемена" - проекте президентской платформы "Россия - страна возможностей". Об этом сообщили организаторы конкурса на онлайн-пресс-конференции в ТАСС.
Фото: Пресс-служба конкурса "Большая перемена" Фото: Пресс-служба конкурса "Большая перемена"
Фото: Пресс-служба конкурса "Большая перемена"

- Сегодня в конкурсе "Большая перемена" принимают участие уже 1 002 451 старшеклассник, - подчеркнул генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров. - Конкурс стал самым массовым проектом платформы "Россия - страна возможностей" и в целом самым масштабным школьным конкурсом нашей страны. Сегодня финальный день заявочной кампании. Еще можно успеть присоединиться к конкурсу - регистрация продлится до 23:59 по московскому времени. Остались считанные часы, поэтому всех, кто еще не стал частью этого огромного сообщества активных, целеустремленных ребят, мы приглашаем попробовать свои силы и зарегистрироваться на сайте Большаяперемена.онлайн.

Фото: iStock
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Напомним, конкурс "Большая перемена" стартовал 28 марта 2020 года. Участвовать могут школьники 8-10 классов. Цель - дать возможность каждому подростку найти свои сильные стороны и проявить себя.

- Дети могут пройти тесты профориентации, личностного роста, лучше осознать свои сильные стороны - создать индивидуальную траекторию, которая, с одной стороны, повышает шанс каждого на успех, с другой - позволяет получить первый опыт работы над планом собственного развития, - рассказала координатор проекта "Большая перемена" Наталия Мандрова.

Также координатор проекта рассказала о новом образовательном проекте конкурса "Большая перемена" - обучающих занятиях для участников в доступной и интересной форме.

- Следующий этап стартует уже 8 июля, у ребят есть время завершить предыдущие задания до 30 июня. В рамках "Командной гонки" мы предлагаем участникам подумать и разработать свои варианты решений самых острых и злободневных вопросов. Именно на этом этапе участники могут пригласить свою команду, в которую также войдет их любимый педагог. К разработке кейсовых заданий были привлечены ведущие компании России, а также университеты и эксперты в сфере образования, - отметила директор проекта "ПроеКТОриЯ" Светлана Патрикеева. По ее словам, этап решения кейсовых задач "Командная гонка" станет решающим перед очными соревнованиями.

Фото: Сергей Красноухов/ТАСС
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18 очных полуфиналов пройдут во всех федеральных округах. Финал конкурса состоится в октябре текущего года в Москве.

Одновременно с конкурсными испытаниями стартовало сообщество "Большая перемена" в социальной сети "ВКонтакте" - один из самых масштабных пабликов для школьников в рунете. Каждую неделю в сообществе проходят онлайн-лектории для старшеклассников. Их проводят эксперты в сфере науки и технологий, искусства, журналистики и бизнеса, а сами ребята принимают участие в акциях и челленджах и получают ценные призы. Так, призом недели "Сохраняй природу", посвященной экологии, стали путевки на Камчатку и озеро Байкал. Имена победителей были названы в ходе пресс-конференции. Саида Рагимова из города Хасавюрт Республики Дагестан сможет поехать на озеро Байкал. Кристина Балакина из города Тайшет Иркутской области посетит полуостров Камчатка.

Апрель был посвящен теме космоса. Партнером месяца выступила Госкорпорация "Роскосмос". В течение всего месяца школьники встречались с космонавтами, учеными и инженерами космической отрасли. Директор департамента развития персонала и сопровождения проектов Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Шишкин отметил, что программа месяца позволила школьникам получить много полезной информации о космических исследования и технологиях. "Сейчас в сообществе проекта "Большая перемена" проходит конкурс рисунков, посвященный юбилею первого выхода человека в открытый космос. Главным призом конкурса станет экскурсионная поездка на космодром Байконур", - добавил Дмитрий Шишкин.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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Организаторами "Большой перемены" выступают АНО "Россия - страна возможностей", проект "ПроеКТОриЯ", ФГБУ "Роспатриотцентр" и Российское движение школьников.

Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ и Федерального агентства по делам молодежи.

В полуфиналы конкурса выйдут 6000 школьников, финалистами станут 1200 человек, а победителями - 300 учащихся 8-9 классов и 300 10-классников. Учащиеся 10-х классов получат приз в размере 1 миллиона рублей, до 5 баллов к портфолио достижений для поступления в вуз.Учащиеся 8-9 классов премируются суммой в 200 тысяч рублей. Все финалисты конкурса (1200 человек) получат путевки в "Артек".

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