Борис Гребенщиков выпустил новый альбом "Знак огня"

Новый диск Гребенщикова - финальный в трилогии, начатой релизами "Соль" и "Время N". Завершал работу над новыми песнями БГ уже в Лондоне, о чем рассказывал и в интервью "РГ". Всего их в этом альбоме оказалось тринадцать.

Некоторые песни с альбома "Знак огня" уже хорошо известны, в частности, "Вон Вавилон" или "Масала Доса". БГ выкладывал их в интернете, в рамках своего проекта "Подношение интересному времени". Он затеял его нынешней весной, оказавшись в самоизоляции Лондоне. Пел под акустическую гитару, снимал любительские видео и бесплатно публиковал на YouTube. Были там и его классические треки, например, "Та, которую я люблю" или "Ну что нам делать с пьяным матросом", и редко исполняемые на концертах. Пел БГ и совсем новые. В частности, как раз - "Вон Вавилон" и "Масала Доса" (опубликованная под номером "44", уже в коде проекта).

В новом альбоме собраны 13 песен, по словам музыканта, все они - его "реакция на то, что происходит, поэтому там нет ничего социального, все только личное".

При этом работа над диском продолжалась семь лет, а часть песен - написаны совсем недавно, в 2019-2020 годах.

А еще одна новая песня, сочиненная нынешней весной - "Не выходи за дверь" в этот альбом БГ не попала.

Возможно, музыкант решил оставить ее в завершившейся поре самоизоляции, которой она, с присущей ему иронией и посвящена. Но, не исключено, что БГ припас ее для очередного диска "Аквариума", работа над которым еще продолжается.