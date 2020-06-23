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Рубрика: В мире

Бразильские ученые учатся выявлять коронавирус по голосу

Текст: Иван Карташов (Бразилиа)
Исследователи Университета штата Сан-Паулу начали разработку системы распознавания нарушений дыхания - одного из симптомов нового типа коронавируса - посредством анализа речи. Проект назвали Spira, что переводится с латинского как "дыши" или "живи".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Система раннего обнаружения нарушений дыхания посредством звукового анализа - совместная работа специалистов клинической больницы при факультете медицины Университета штата Сан-Паулу и Института математики и статистики при том же учебном заведении.

Бразилия перешагнула миллионный рубеж по численности заболевших коронавирусом

К идее разработать новый вид дистанционной диагностики COVID-19 исследователей подтолкнула мысль, что симптомом заболевания при дыхательной недостаточности могут быть характерные изменения в манере говорить.

"Идея заключается в том, чтобы распознать у человека, разговаривающего по телефону или перед монитором компьютера, например, нарушения дыхания, которые бы говорили о необходимости срочно обратиться к врачу и пройти обследование", - рассказал преподаватель Института математики и статистики Университета штата Сан-Паулу Марсело Финжер. Его слова приводит информационное агентство Фонда поддержки исследований штата Сан-Паулу, под чьим покровительством разрабатывается система Spira.

Исследователи записали образцы речи у больных коронавирусом, проходящих лечение в клинической больнице при университете. Их попросили прочитать фразу "Любовь к ближнему помогает дать отпор коронавирусу с нужной силой". Эти образцы сотрудники института при помощи искусственного интеллекта сравнят с речью здоровых людей, чтобы выявить возможные расхождения в манере постановки, количестве и продолжительности пауз при произношении этой фразы, а также вероятное наличие дополнительных вдохов и выдохов.

Бразилия - большая страна, обладающая огромным языковым богатством. Здесь у каждого региона свой неповторимый говор. Spira пройдет обучение с использованием всего аудиоархива, имеющегося в распоряжении университета. Это богатство собирали языковеды Сан-Паулу на протяжении пяти десятилетий.

Фото: EPA/Antonio Lacerda
В разгар пандемии коронавируса Бразилия снимает карантинные ограничения

Подобные исследования в Бразилии очень актуальны. По данным министерства здравоохранения страны на 22 июня, за минувшие сутки здесь выявлено 21,4 тысячи новых случаев заражения COVID-19, 654 человека погибли. Всего в Бразилии коронавирус обнаружен у 1,1 миллиона человек, 572 тысячи из них уже излечились, 51 тысяча - умерли. На всем протяжении пандемии местные эксперты и главы минздрава допускали, что реальные цифры могут в пять-семь раз превышать официальные статистические данные.

На этом фоне многие бразильские штаты начали постепенно ослаблять карантинные меры, что было не совсем верно истолковано бразильцами. Так, в минувшие выходные жители Рио-де-Жанейро и прибрежных районов штата Сан-Паулу потянулись к пляжам. Воскресные виды Копакабаны практически ничем не отличались от того, что здесь происходило четыре месяца назад, до прихода коронавируса.

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