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23.06.2020 14:00
Рубрика: Экономика

ЦБ: Снижение ключевой ставки не приведет к обесцениванию доходов

Текст: Татьяна Замахина
Центробанк может снижать ключевую ставку без риска обесценивания зарплат и сбережений россиян. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме с отчетом.
Фото: Пресс-служба Банка России/РИА Новости Фото: Пресс-служба Банка России/РИА Новости
Фото: Пресс-служба Банка России/РИА Новости

Ранее регулятор снизил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт впервые за пять лет - до 4,5% годовых, обновив ее исторический минимум.

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- Благодаря итогам прошлых лет, доверию населения и бизнеса к ценовой стабильности у нас сейчас есть возможность делать такие шаги без риска "инфляционной спирали", - подчеркнула Набиуллина.

Таким образом, сделала вывод она, мягкая денежно-кредитная политика не обернется обесценением зарплат и сбережений граждан. При этом она будет способствовать поддержанию инфляции на цели Банка России - вблизи 4%.

По прогнозу ЦБ, годовая инфляция на конец года будет находиться на нижней границе прогнозного диапазона в 3,8-4,8%.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
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Набиуллина напомнила, что ранее - начиная с прошлого июня - регулятор снизил ключевую ставку с 7,75% до 5,5%.

- С учетом снижения ключевой ставки с середины прошлого года, кредитные ресурсы для предприятий и населения должны становиться дешевле, - отметила она.

Политика ЦБ будет способствовать восстановлению экономики - вкупе с мерами от кабмина. Как напомнила глава регулятора, с самого начала пандемии делались шаги в пользу поддержки пострадавших отраслей и граждан, а теперь правительство готовит общенациональный план восстановления экономики.

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