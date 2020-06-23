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Рубрика: Экономика

ЦБ сравнил потери России от пандемии с другими странами

Текст: Татьяна Замахина
Российский ВВП в этом году неизбежно упадет, однако в целом экономика страны потеряет меньше, если сравнивать со многими другими странами. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме с отчетом.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Текущий прогноз ЦБ предполагает снижение ВВП на 4-6% в этом году.

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
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"Наши потери, скорее всего, будут меньше, чем во многих других странах, и меньше, чем в прошлый глобальный кризис 2007-2009 годов", - сказала Набиуллина.

Ожидаемое в РФ снижение ВВП, по ее оценке, - это "весьма глубокий экономический спад". "Но с учетом обстоятельств это все-таки заметно меньшая чувствительность к мировому экономическому кризису", - подчеркнула глава Банка России.

Согласно прогнозу регулятора, в следующем году темпы роста ВВП составят уже 2,8-4,8%. А полное возвращение ВВП РФ до уровней 2019 года произойдет только в первом полугодии 2022 года.

"Нас, действительно, ждет непростой путь восстановления после пандемии, - констатировала Набиуллина. - Но есть все основания полагать, в том числе опираясь на опыт очень оперативных и гибких мер, которые мы с вами внедряли в последние месяцы, что мы не просто справимся, но поможем экономике вернуться к устойчивому росту".

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