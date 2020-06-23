Центр Вашингтона охватили беспорядки

На площади Лафайетт в центре Вашингтона, округ Колумбия, протестующие попытались снести статую седьмого президента США Эндрю Джексона (изображен на 20-долларовой банкноте - прим.ред.). Для разгона активистов полиция была вынуждена применить перцовый спрей.

Протестующие обвязали статую веревками и попытались свалить, скандируя: "Джексон должен уйти!".

Несколько сотрудников сил правопорядка пострадали во время попытки убрать палатки протестующих с площади Лафайетт, а демонстранты закидали их камнями и бутылками.

Инцидент в американской столице стал одним из эпизодов массового антирасистского и антиполицейского движения в США, последовавшего за убийством чернокожего безработного Джорджа Флойда в Миннеаполисе, штат Миннесота. Одно из главных требований манифестантов - реформа полиции и равноправие для белых и черных.

В ходе выступлений активисты вступают в стычки с полицией, зафиксированы случаи грабежей и мародерства. Также недовольные популяризовали новую форму протеста - они массово сносят статуи государственных деятелей, причем не только причастных к рабовладению, но и тех, кто боролся против него.