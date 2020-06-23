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23.06.2020 11:59
Рубрика: Власть

ЦИК: Более 3,7 млн россиян подали заявления по системе "Мобильный избиратель"

Текст: Галина Мисливская

Возможностью проголосовать по поправкам в Конституцию РФ на удобном участке воспользовались более 3,7 млн россиян.

Как рассказала во вторник на заседании ЦИК глава комиссии Элла Памфилова, к 14:00 21 июня по всей стране было подано 3 767 293 заявлений. Большинство - через участковые избирательные комиссии (1 563 509 заявлений) и через единый портал госуслуг (1 416 141 заявление).

ЦИК: На онлайн-голосование по Конституции поступило более 1,2 млн заявок

Система "Мобильный избиратель" позволяет внести свое имя в списки на любом удобном участке в России и за ее пределами. Эта возможность наиболее востребована среди граждан, которые живут не там, где прописаны, или в дни голосования будут в отъезде.

Те, кто подал заявление, но никуда не уехал, могут вернуться на участок по месту жительства. Участковая комиссия выдаст бюллетень, предварительно убедившись, что гражданин не голосовал там, где собирался.

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