ЦИК: МВД и Росгвардия будут круглосуточно охранять избиркомы по 1 июля

Участки для голосования по поправкам в Конституцию РФ будут с 25 июня по 1 июля находиться под охраной сотрудников МВД и Росгвардии - и днем, и ночью. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии во вторник.

"Помещения участковых комиссий остаются под охраной в ночное время. Практически повсеместно эту охрану будут осуществлять все семь дней голосования сотрудники полиции и Росгвардии", - сказала она.

"Хочется выразить огромную благодарность сотрудникам правоохранительных органов. Для них это огромная нагрузка, и они берут ее на себя. Все семь дней будет охрана", - добавила глава Центризбиркома.

Она также рассказала, как будет обеспечена сохранность избирательной документации в ночное время.

Согласно порядку голосования, утвержденному ЦИК, ежедневно после закрытия участников (кроме 1 июля) все бюллетени из стационарных и переносных ящиков будут помещать в сейф-пакеты в присутствии наблюдателей и с составлением специального акта.

Наблюдатели смогут сфотографировать процесс, зафиксировать все данные акта.

Пакеты хранятся в сейфе избиркома и не вскрываются до начала подсчета голосов.

Помещения участков после завершения всех процедур будут опечатывать и передавать под охрану Росгвардии и полиции.