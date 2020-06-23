ЦИК: МВД и Росгвардия будут круглосуточно охранять избиркомы по 1 июля

"Помещения участковых комиссий остаются под охраной в ночное время. Практически повсеместно эту охрану будут осуществлять все семь дней голосования сотрудники полиции и Росгвардии", - сказала она.
"Хочется выразить огромную благодарность сотрудникам правоохранительных органов. Для них это огромная нагрузка, и они берут ее на себя. Все семь дней будет охрана", - добавила глава Центризбиркома.
Она также рассказала, как будет обеспечена сохранность избирательной документации в ночное время.
Согласно порядку голосования, утвержденному ЦИК, ежедневно после закрытия участников (кроме 1 июля) все бюллетени из стационарных и переносных ящиков будут помещать в сейф-пакеты в присутствии наблюдателей и с составлением специального акта.
Наблюдатели смогут сфотографировать процесс, зафиксировать все данные акта.
Пакеты хранятся в сейфе избиркома и не вскрываются до начала подсчета голосов.
Помещения участков после завершения всех процедур будут опечатывать и передавать под охрану Росгвардии и полиции.