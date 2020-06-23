ЦИК усилил контроль за выдачей бюллетеней на голосовании по Конституции

Центризбирком на заседании во вторник внес новое положение в порядок проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Оно касается в голосования на участках с 25 по 30 июня. В эти дни, согласно действующему порядку, "участнику голосования должна быть предоставлена возможность проголосовать в помещении участковой комиссии".

Новая норма гласит, что член УИК "вправе выдать данному участнику голосования бюллетень только после проведения проверки и установления факта, что он не проголосовал иным способом".

Напомним, с 25 по 30 июня можно высказаться по поправкам в Конституцию несколькими способами, помимо традиционного. Это голосование вне участка (дома или на придомовой территории) или через интернет (для жителей Москвы и Нижегородской области). В день голосования 1 июля возможны лишь две формы - в помещении участка или на дому.

Глава ЦИК Элла Памфилова подчеркнула, что голосование с 25 по 30 июня не является досрочным, это полноценный формат за исключением одной процедуры - подсчета голосов. Он начнется после 20.00 по местному времени 1 июля.

Все бюллетени из стационарных и переносных ящиков за предыдущие дни будут храниться в сейф-пакетах до начала общего подсчета.