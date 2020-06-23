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23.06.2020 18:39
Рубрика: Общество

Врачи назвали процент детей, у которых есть антитела к коронавирусу

Текст: Наталья Панасенко

Немецкие ученые обнаружили антитела к коронавирусу только у 1,5% детей и подростков из 6000, которых обследовали в университетской клинике Гамбург-Эппендорф (UKE). Это свидетельствует об отсутствии коллективного иммунитета, сообщается на сайте UKE.

Исследование "C19.CHILD Гамбург", которое началось в мае, включает данные о примерно 6000 здоровых и хронически больных детей и подростков с симптомами COVID-19 в возрасте от 0 до 18 лет.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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По словам руководителя исследования, директора поликлиники детско-подростковой медицины Ани Мунтау, первые промежуточные результаты исследования спустя шесть недель показали, что "мы далеки от коллективного иммунитета".

За полтора месяца были взяты 3107 мазков из носоглотки - ни у кого вирус не был обнаружен. Из 2436 тестов на антитела положительных результатов было только 36. Принимая во внимание точность теста и размер исследуемой когорты, команда Мунтау предполагает, что это около 1,2-1,5% населения Гамбурга в возрасте до 18 лет. Профессор отметила, что ни у одного из участников исследования инфекция не протекала в тяжелой форме: "Мы можем заключить, что меры по изоляции детей и молодежи были эффективны".

Любопытен и другой результат исследования. Оказалось, что антитела к коронавирусу были чаще у детей старшего возраста. Так, в группе 0-9 лет антитела обнаружены у 1%, в группе 10-18 лет - у 2%. Вероятность положительного теста на антитела повышается с возрастом, на 8% с каждым годом жизни, говорится в статье. "Это может быть связано с тем, что с возрастом у детей увеличивается контактная активность, - предполагает Мунтау. - Может быть, это просто вопрос социального поведения".

Кроме здоровых детей в исследовании участвовали 964 ребенка и подростка с хроническими заболеваниями (с онкопатологией, с заболеваниями почек, сердечно-сосудистой системы и ЦНС). "Мы видим разницу в частоте обнаружения антител у здоровых детей и детей с сопутствующими заболеваниями, - отмечает Мунтау. - Это 1,7% против 1%. Вероятно, здоровые дети лучше защищены по сравнению с теми, у кого хронические заболевания".

Общество Наука Пандемия коронавируса COVID-19

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