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23.06.2020 10:51
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Детские лагеря начали работу в шести регионах

Текст: Ксения Колесникова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Детские оздоровительные лагеря начали работать в шести регионах. Об этом рассказал заместитель министра просвещения Денис Грибов, сообщает ТАСС.

Около 5 млн детей отдохнут в лагерях этим летом

- По состоянию на 22 июня летняя кампания началась в шести субъектах РФ, очно, - рассказал Грибов на заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. - Это Сахалинская, Ленинградская, Иркутская области, Чукотский автономный округ, Красноярский край и Республика Бурятия.

Ранее Минпросвещения рекомендовало дать старт летней кампании для детей в регионах с 1 июля с учетом всех требований Роспотребнадзора.

Общество Семья и дети Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Восточная Сибирь ДФО Сахалинская область СЗФО Ленинградская область СФО Иркутская область ДФО Чукотский АО СФО Красноярский край Отдых детей в летних лагерях

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