Детские лагеря начали работу в шести регионах

Детские оздоровительные лагеря начали работать в шести регионах. Об этом рассказал заместитель министра просвещения Денис Грибов, сообщает ТАСС.

- По состоянию на 22 июня летняя кампания началась в шести субъектах РФ, очно, - рассказал Грибов на заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. - Это Сахалинская, Ленинградская, Иркутская области, Чукотский автономный округ, Красноярский край и Республика Бурятия.

Ранее Минпросвещения рекомендовало дать старт летней кампании для детей в регионах с 1 июля с учетом всех требований Роспотребнадзора.