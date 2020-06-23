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23.06.2020 07:14
Рубрика: В мире

"Диснейленд" в Токио готовится вновь принимать гостей

Фото: AP Photo / Kin Cheung Фото: AP Photo / Kin Cheung
Фото: AP Photo / Kin Cheung

Токийский Disneyland и парк водных аттракционов DisneySea вновь начнут свою работу первого июля. Оба развлекательных центра закрылись из-за распространения нового типа коронавируса еще 29 февраля, сообщает компания-оператор Oriental Land.

Парижский "Диснейленд" откроется 15 июля

Парки находится в пригороде Токио. Их площадь превышает 118 гектаров, ежегодно их посещают свыше 30 миллионов человек, пишет ТАСС.

Япония демонстрирует низкий рост количества случаев заражения новым типом коронавируса. По этой причине все введенные ранее в стране санитарные ограничения уже сняты.

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