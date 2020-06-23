"Диснейленд" в Токио готовится вновь принимать гостей

Токийский Disneyland и парк водных аттракционов DisneySea вновь начнут свою работу первого июля. Оба развлекательных центра закрылись из-за распространения нового типа коронавируса еще 29 февраля, сообщает компания-оператор Oriental Land.

Парки находится в пригороде Токио. Их площадь превышает 118 гектаров, ежегодно их посещают свыше 30 миллионов человек, пишет ТАСС.

Япония демонстрирует низкий рост количества случаев заражения новым типом коронавируса. По этой причине все введенные ранее в стране санитарные ограничения уже сняты.