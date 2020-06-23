Под аллеей сфинксов в Египте нашли древний завод

Археологическая миссия Министерства по делам древностей Египта при проведении земляных работ на знаменитой аллее сфинксов в Луксоре обнаружила остатки мощной стены и несколько печей, использовавшихся в римский период.

Об открытии коротко сообщается на официальном сайте министерства. Раскопки начались еще в 2017 году. Последние полгода работы были приостановлены, в том числе из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.

Раскопки возобновили в мае. В результате под аллеей сфинксов был обнаружен своего рода завод. Здесь располагались мастерские по производству кирпича из глины. Его обжигали в круглый печах, остатки которых были обнаружены археологами.

В других печах, как считают ученые, могли производиться керамические сосуды и изделия из фаянса. Печи датированы поздним римским периодом.

Кроме того, была обнаружена большая стена, которая, вероятно, когда-то защищала восточную часть города от наводнений. Луксор стоит на берегу Нила. Длина обнаруженного участка составляет около 30 метров, высота 2,5 метра, а шириной - три метра.

Эта стена располагалась к западу от церемониальной дороги, которая вела к храму Хонсу, построенному фараоном Рамзесом III. В эллинистический период при правлении Птолемея III Эвергета были возведены большие ворота и стена этого храма.

Ученые отмечают, что вновь обнаруженная стена была построена примерно в таком же стиле, а основным строительным материалом для нее послужил глиняный кирпич, хотя использовались и блоки из песчаника. Вероятно, этот кирпич изготавливался здесь же.

Предварительный анализ показал, что найденная стена могла быть частью куда более монументального сооружения. Барьера длиной в 30 метров явно не хватило бы для полной защиты от наводнения в периоды подъема воды в Ниле. Тем более что длина самой церемониальной дороги составляет три километра. Не исключено, что и защитная стена была примерно такой же длины.