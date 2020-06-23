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Рубрика: В мире

Два дрона сбиты над российской базой Хмеймим в Сирии

Вблизи российской авиабазы Хмеймим в Сирии средства противовоздушной обороны сбили два беспилотных летательных аппарата в ударном оснащении, сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.

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"22 июня 2020 г. около 22:30 российскими средствами противовоздушной обороны были выявлены приближавшиеся к району расположения российской авиабазы Хмеймим и населенному пункту Джебла провинции Латакия беспилотные летательные аппараты", передает ТАСС комментарий российского военного. По его словам, дроны были сбиты огнем российских и сирийских средств ПВО, а на самой базе не было отмечено материального ущерба или человеческих жертв.

"Средствами объективного контроля установлено, что запуск БЛА осуществлен с подконтрольной незаконным вооруженным формированиям территории Идлибской зоны деэскалации - из долины Эль-Габ в провинции Идлиб", - уточнил Щербицкий.

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