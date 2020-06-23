Экс-президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам заключения

Первомайский районный суд столицы Киргизии приговорил бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Суд признал экс-главу государства виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 43 и частью 2 статьи 319 "Организация коррупции в интересах организованной преступной группы" Уголовного кодекса КР.

Прокуроры просили назначить Алмазбеку Атамбаеву наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет.

Фигурантами этого скандального дела, кроме экс-президента, являются еще 18 человек. В их числе врачи-онкологи, депутаты, а также бывшие высокопоставленные чиновники - министр здравоохранения Динара Сагинбаева, вице-премьер-министр Шамиль Атаханов, генеральный прокурор Индира Джолдубаева.

Их обвиняют в совершении действий, которые привели к незаконному освобождению в 2013 году так называемого вора в законе Азиза Батукаева из СИЗО Нарына и его выезду из республики. Он отбывал 16-летний срок за хранение оружия, наркотиков, организацию бунта в одной из колоний страны, приведшего к гибели депутата парламента Тынычбека Акматбаева и главы Государственной службы исполнения наказаний КР Икматулло Полотова. Они прибыли туда для встречи с заключенными.

По версии следствия, Азиза Батукаева официально признали "находящимся при смерти человеком, которому осталось жить от силы две недели". После выхода из СИЗО авторитета под охраной спецназа Государственной службы исполнения наказаний привезли в аэропорт "Манас". Откуда он на частном самолете вылетел в Россию.

Через несколько месяцев стало известно, что Азиз Батукаев находится в Чечне и он вовсе не похож на человека, которому "осталось жить от силы две недели".

По этому факту в КР в 2019 году было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования, как сообщили в МВД, к незаконному освобождению была установлена прямая причастность Алмазбека Атамбаева. "Батукаев был освобожден по прямому указанию Атамбаева через выставление подложного диагноза о тяжелой болезни", - объяснили в министерстве.

Ответа на вопрос, зачем это было сделано, так и не прозвучало. В СМИ мелькала информация о материальной заинтересованности ответственных лиц, их вознаграждение якобы составило два миллиона долларов. Однако официального подтверждения со стороны правоохранительных органов таким данным предоставлено не было.

Стоит отметить, что штурм загородной резиденции Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш в августе 2019-го и последовавшие затем беспорядки в столице республики напрямую связаны с историей об освобождении Батукаева. Экс-президента несколько раз пытались вызвать на допрос, но он отказывался покидать территорию своего дома. В результате бывшего главу государства решили доставить на разговор со следователями силой.

Суд по событиям в селе Кой-Таш еще продолжается.