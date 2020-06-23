Эксперт заявил о невозможности заражения COVID-19 в открытых водоемах

Открытые водоемы подвергаются воздействию большого количества солнечных лучей, которые являются губительными для коронавируса. При купании есть шанс заразиться бактериальной или паразитарной инфекцией, но не COVID-19, заявил эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

По его словам, сейчас нет никаких научных доказательств того, что коронавирус способен распространяться из-за употребления воды. Этот вирус передается от человека к человеку в основном воздушно-капельным путем. При этом Лебедев подчеркнул, что через воду могут передаваться другие инфекции, пишет ТАСС. Например, в некоторых регионах в водоемах можно заразиться вирусным гепатитом А, паразитарными заболеваниями, глистными инвазиями.

Эксперт подчеркнул, что очень важно уточнить список водоемов, где можно купаться, в территориальных органах Роспотребнадзора. Лебедев также добавил, что купальный сезон в регионах открывается по решению местных властей.