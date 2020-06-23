Эксперты назвали самый быстрый в мире компьютер

Эксперты международного проекта "Топ-500" признали японский суперкомпьютер "Фугаку" самым быстрым в мире. Электронная машина находится в Институте естественных наук страны, сообщает информационное агентство Киодо.

"Японский суперкомпьютер показал также лучшие параметры при использовании в промышленности, в сфере искусственного интеллекта и при анализе больших цифр. Машина совершает более 415 квадриллионов вычислений в секунду. Это примерно в 2,8 раза превышает скорость суперкомпьютера "Саммит" из Национальной лаборатории США в Ок-Ридже, который занимал первое место рейтинга с ноября 2019 года", - пишет ТАСС.

В мае "Фугаку" доставили в Центр компьютерных исследований института в городе Кобе. Ожидается, что на полную мощность компьютер заработает с апреля 2021 года. А пока эту машину используют в том числе и для разработок различных препаратов против нового коронавируса.