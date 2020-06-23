Эксперты рассказали, почему важно удалить Flash Player

31 декабря 2020 года закончится официальная поддержка популярной программы Adobe Flash Player. Уже 1 января компания-разработчик не только перестанет выпускать обновления, но и удалит все ссылки на скачивание этого продукта.

В Adobe полагают, что удаление ссылок с официального сайта поможет избежать "лишних" установок данной программы, а к назначенной дате большинство пользователей удалит ее. С 2021 года Flash Player не будут поддерживать и популярные браузеры.

"Это абсолютно естественный процесс для программ терять актуальность и заканчивать жизненный цикл, объясняет Евгений Лифшиц, член совета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. - Сейчас есть более актуальные и защищенные форматы, функционально делающие то же самое, что когда-то революционный Flash, компании просто нерентабельно и бессмысленно поддерживать устаревшее ПО".

Эксперт считает, что ничего "трагического" со "смертью" Flash Player не произойдет: "Компания заблаговременно, в 2017 году, предупредила об окончании жизненного цикла Flash, чтобы все успели адаптировать контент под стандарты HTML5, WebGL или WebAssembly", - поясняет Лифшиц.

Мартин Хрон, старший исследователь безопасности в Avast, полагает что основной причиной закрытия популярной программы стали проблемы ее проблемы с безопасностью: "Уже достаточно давно известно, что Flash Player имеет много уязвимостей, и, поскольку он отличается от программного обеспечения браузера, ему обычно требуются отдельные обновления при появлении критических уязвимостей. Это накладывает дополнительные обязательства на пользователя: нужно поддерживать обновленным не только браузер, но и Flash Player, который обычно не очень хорошо работает".

По словам Хрона, технология устарела, поскольку современные браузеры могут заменять все функциональные возможности поддержкой новых стандартов и технологий HTML, таких как HTML5 (которая сейчас широко распространена), при этом сохраняя контроль над безопасностью выполняемого кода.

Специалисты рекомендуют не дожидаться 31 декабря и удалить Flash Player прямо сейчас: "Когда поддержка программы закончится, ваши устройства будут подвержены новым атакам и уязвимостям", - заключает Ильяс Киреев, ведущий менеджер по продвижению компании Cross Technologies.