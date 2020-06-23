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23.06.2020 14:15
Рубрика: В мире

ЕС и КНР приняли решение подписать до конца года инвестиционное соглашение

Текст: Александр Саможнев
Евросоюз и Китай взяли на себя обязательство до конца года начать переговоры о подписании двустороннего инвестиционного соглашения.
Фото: YVES HERMAN / POOL / AFP Фото: YVES HERMAN / POOL / AFP
Фото: YVES HERMAN / POOL / AFP

Однако видео-саммит в понедельник в Брюсселе, показал, что между сторонами остаются разногласия по принципиальным вопросам. Совместной пресс-конференции не проводилось, итоги консультаций подвели высшие чиновники ЕС, сообщает телеканал Euronews.

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"У нас по-прежнему существуют несбалансированные торговые и инвестиционные отношения. Мы не достигли прогресса, к которому стремились в заявлении на высшем уровне в прошлом году в преодолении барьеров доступа на рынки", - указала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Переговоры прошли на фоне критики со стороны ЕС закона о безопасности в Гонконге, предложенном китайскими властями, а также заявлений Брюсселя об ужесточении контроля над китайскими и другими компаниями с поддержкой государства при приобретении европейских технологических компаний.

Тем не менее, китайская сторона письменно заверила, что до конца текущего года подпишет инвестиционное соглашение и тем самым улучшит условия на китайском рынке для европейских инвесторов. "Многие обещания так не были выполнены до конца", - пишет газеты Handelsblatt.

По данным источников издания, масштабный саммит Евросоюз-Китай должен был состояться в конце марта. Однако был отложен из-за коронавируса. Новая встреча в верхах в середине сентября в Лейпциге, предложенная канцлером Ангелой Меркель, откладывается. Очередной даты пока не назначено. Не состоится также визит канцлера Германии в Китай в июле.

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Брюссель настаивает на широком открытии китайского рынка для европейских автопроизводителей, компаний, предоставляющих финансовые услуги, а также для биотехнологических предприятий. Кроме того, европейцы добиваются равных условий с местными компаниями, а также соблюдения Китаем высоких стандартов в защите окружающей среди и прав лиц наемного труда.

Только если Пекин выполнит эти требования, страны-члены ЕС согласятся с соглашением: "Плохая сделка - это не вариант", - заявил посол Германии в ЕС Майкл Клаус изданию "South China Morning Post".

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