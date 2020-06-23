Евролига изменит правила финансового фэйр-плей

Правила финансового фэйр-плей в баскетбольной Евролиге будут изменены с сезона 2021/22. Об этом информирует официальный сайт турнира.

Такое решение было принято на совете акционеров Евролиги. Сообщается, что изменения будут направлены на "повышение финансовой стабильности клубов и конкурентоспособности в Евролиге". В частности, речь о том, чтобы устанавливать зарплаты спортсменов, исходя из прибыли лиги.

Также было решено выплатить определенные деньги командам по итогам прошедшего сезона, завершенного досрочно из-за коронавируса. Несмотря на снижение доходов на 30 процентов, все клубы получат по 100 процентов выплат, которые должны были упасть на их счет до приостановки сезона. Решения совета должны быть утверждены на собрании акционеров 9 июля.

Также добавим, что Евролига отклонила запрос греческого "Панатинаикоса" на выход из турнира.