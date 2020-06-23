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23.06.2020 12:50
Рубрика: Власть

ФСБ рассекретила архивные документы о первом параде Победы

Текст: Иван Егоров
ФСБ рассекретила архивные документы о первом параде Победы на Красной площади 24 июня 1945 года. Среди них - подробная инструкция построения сводных полков.
Фото: Яков Халип/ РИА Новости Фото: Яков Халип/ РИА Новости
Фото: Яков Халип/ РИА Новости

Центр общественных связей ФСБ России предоставил в распоряжение ТАСС раритетную 20-страничную инструкцию по проведению парада. При этом традиции ритуалов парада Победы, введенные этой инструкцией, в большинстве деталей сохранены и в современных парадах.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Документ был разработан комендантом Москвы генерал-лейтенантом Кузьмой Синиловым и утвержден начальником гарнизона Москвы, командующим Московским военным округом генерал-полковником Павлом Артемьевым. Инструкция в мельчайших деталях расписывала порядок проведения парада сводных полков всех фронтов, флота и войск Московского гарнизона.

Например, отдельно инструкция прописывала выход конницы - сабельных эскадронов по 77 всадников, а также пулеметных эскадронов - четыре взвода по четыре тачанки в ряд - всего 16 тачанок и 69 лошадей. "Обмундирование, снаряжение и обувь хорошо подогнать и вычистить. Лошади должны быть хорошо вычищены и подобраны по мастям", - говорилось в инструкции.

Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости
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В целом, от каждого фронта на парад должен был выйти сводный полк с двухротными батальонами численностью 203 человека в каждом от командира полка до рядовых красноармейцев. При этом роты не делились на взвода.

Во главе каждого парадного полка фронта шли командующий фронтом и от 6 до 11 командующих армиями, а место командиров отделений занимали младшие офицеры.

В парадном расчете впереди каждого полка, кроме командира, его заместителей и начальника штаба, шли по 36 знаменосцев.

При этом парадные расчеты войск Московского гарнизона включали командование военно-учебных заведений и войсковых частей Московского гарнизона и по одному знаменосцу.

Власть Безопасность Армия Общество История Правительство ФСБ 75 лет Великой Победы

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