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Рубрика: Власть

Глава Сената Франции подчеркнул роль СССР в разгроме нацизма

Текст: Галина Мисливская
Председатель Сената Франции Жерар Ларше в ходе видеоконференции со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко напомнил слова генерала Шарля де Голля о том, что окончательная победа над нацизмом была бы невозможной без участия СССР.
Председатель Сената Франции Жерар Ларше. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Председатель Сената Франции Жерар Ларше. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Председатель Сената Франции Жерар Ларше. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Поводом для онлайн-встречи политиков стала подготовка очередного совместного доклада верхних палат парламентов двух стран под названием "Россия-Франция: за повестку дня, основанную на доверии".

Фото: РГАКФД
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"Вручение этого доклада сегодня происходит в особый символический момент дружбы между нашими странами: завтра в Москве и во всей России вы будете отмечать Великую Победу союзников над нацизмом", - отметил Жерар Ларше. Он добавил, что во Франции в течение всего 2020 года чтут память генерала Шарля де Голля, который 18 июня 1940 года призвал французов к созданию движения Сопротивления.

Жерар Ларше также подчеркнул, что де Голль с большим почтением относился к жертве советского народа, принесенной ради победы над нацизмом и "намеренно в декабре 1944 года решил проследовать в Москву через Баку с остановкой в Сталинграде". "Он хотел воздать честь мужеству народа", - подчеркнул глава французского Сената.

Парламентарий также выразил согласие со словами де Голля о том, что "без союза с СССР окончательная победа над нацизмом оказалась бы невозможной". "И мы завтра будем душой вместе с вами в Москве", - заявил Жерар Ларше.

"В борьбе с нацизмом Россия запечатлела свою принадлежность к великой семье Европы. Европы от Атлантики до Урала. Поскольку Европа существует и за пределами Европейского союза", - сказал глава Сената Франции. "Сегодня наша задача - придать новый смысл этому союзу, мы должны воссоздать архитектуру безопасности и доверия на европейском континенте с участием всех стран и на основании уважения к суверенитету и независимости каждой из них", - добавил он.

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