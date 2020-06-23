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Текст:   Татьяна Замахина 
17:17 23.06.2020

Госдума поддержала проект о снижении платы за некачественные услуги ЖКХ

За коммунальные услуги, предоставленные с нарушением установленных требований, должны снижать плату. Поправки в Жилищный кодекс от кабмина прошли первое чтение.
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Законопроектом предлагается исключить положение, согласно которому лицо, виновное в нарушении непрерывности предоставления услуг или снижении их качества, обязано уплатить потребителю штраф.

При этом предлагается предусмотреть, что изменение размера платы за коммунальные услуги должно быть произведено при их предоставлении с перерывами и в случае нарушения качества услуг. Пересмотр платы будет происходить в порядке, установленном правительством РФ.

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Еще одно положение законопроекта касается случаев ненадлежащего исполнения обязанностей лицом, которое несет ответственность за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Такое лицо будет обязано компенсировать ресурсоснабжающей организации расходы, понесенные ею вследствие изменения размера платы за коммунальные услуги. Это произойдет, если сама организация-поставщик справляется со своими обязанностями.

В целом же поправки в Жилищный кодекс исключают дублирование санкций за некачественное оказание услуг ЖКХ, что приводит к негативным последствиям.

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