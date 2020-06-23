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23.06.2020 16:47
Рубрика: Власть

Граждане более 50 стран смогут въезжать в Россию по электронной визе

Текст: Татьяна Замахина
С 2021 года вводится универсальная электронная однократная виза для въезда в РФ. Закон кабмина об этом прошел второе чтение. Право въезда по такой визе будет предоставлено гражданам 53 иностранных государств, рассказали депутатам в МИД.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Электронная виза вводится для краткосрочного пребывания иностранных граждан в России в туристических, деловых, гостевых и гуманитарных целях. Она будет самостоятельной категорией визы наравне с дипломатической, служебной, обыкновенной, транзитной визой и визой временно проживающего в РФ лица.

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости
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Оформление займет не более 60 календарных дней с разрешенным сроком пребывания в России до 16 суток.

Перечень стран, граждан которых коснется новшество, установит правительство.

- Единая электронная виза будет действительна для въезда в РФ через любой из технически оснащенных пунктов пропуска через госграницу, - заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

Ожидается, что право въезда по электронной визе будет предоставлено гражданам 53 иностранных государств. При этом для граждан 60 стран в РФ действует безвизовый режим. Таким образом, с января 2021 года максимально либеральный режим въезда в Россию, исключающий необходимость оформления визы на бумажном носителе, будет распространяться на 113 иностранных государств. "Суммарно население этих государств составляет почти 4 млрд человек", - заявил Иванов.

За оформление новой визы предполагается ввести консульский сбор в размере до 50 долларов США, сообщил также представитель МИД.

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