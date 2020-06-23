Япония возобновит авиасообщение с Вьетнамом

Японские власти намерены постепенно смягчать ранее введенные на фоне пандемии коронавируса ограничения на авиасообщение с Вьетнамом. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал министр иностранных дел страны Тосимицу Мотэги.

По словам главы японского внешнеполитического ведомства, в период с 25 по 27 июня около 440 японцев планируют вылететь во Вьетнам.

Изначально на курсирующие между Японией и Вьетнамом рейсы будут допускать ограниченный перечень граждан, в частности представителей бизнеса. Авиапассажиров обяжут дважды пройти PCR-тестирование - при вылете из страны, а также после прибытия в пункт назначения. Кроме того, прибывающим на японскую территорию потребуется выдержать двухнедельный карантин.

В настоящее время в Японии зарегистрировано более 18 тысяч заболевших COVID-19. Это без учета 712 заразившихся из числа пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess. Наибольшее число инфицированных выявлено в Токио. В общей сложности там обнаружено 5840 человек с положительными пробами на коронавирус.