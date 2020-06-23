К докризисным показателям торговые центры вернутся через год

Строительство торговых центров продолжится, хотя некоторые объекты могут быть введены в эксплуатацию позже запланированного. Такое мнение высказала на прошедшем онлайн круглом столе директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева.

"Если процесс восстановления трафика, покупок, будет восстанавливаться, то продолжится и строительство торговых центров, - сказала Хакбердиева. - В 2019-2020 годах был заявлен рекордный ввод ТЦ, часть из них уже в процессе реализации. Понятно, что может быть, они будут достроены и введены в эксплуатацию чуть позже, а часть объектов, может быть, с какой-то корректировкой, но в любом случае в ближайшие пять лет они выйдут на рынок".

В Москве торговые центры открылись 1 июня. По итогам первой недели их работы, по данным Knight Frank, в будние дни трафик посетителей проседал на 50-60%, в выходные дни -на 40% по сравнению с прошлым годом. Трафик в самих магазинах просел меньше, на 30-50%. "Шопинг становится более целевым. Люди, если приходят в ТЦ, они обязательно приходят с целью совершения покупок в том или ином магазине", - объясняет Хакбердиева. В целом по России проседание трафика и оборотов примерно такое же, как в Москве - порядка 30-50%.

"Мы ожидаем что в июне трафик восстановится примерно до 60% от показателей до введения режима самоизоляции. После открытия стационарных ресторанов в составе ТЦ плюс когда будут открыты развлекательные центры и кинотеатры, трафик восстановится еще больше, это может дать дополнительно 20-30% к текущему показателю", - сказала Хакбердиева. При этом точные даты открытия развлекательных зон пока неизвестны - можно лишь надеяться, что это случится в ближайшие месяцы, отметила эксперт.

По России восстановление трафика может происходить быстрее. Уже в первый месяц работы он может составить порядка 70-80%. "В регионах ТЦ являются одним из основных мест для проведения досуга, посещения, встреч с семьей и друзьями, трафик там может восстанавливаться активнее, чем в Москве", - пояснила представитель Knight Frank.

Восстановление трафика, стабилизация может произойти к осени этого года, отмечают в компании, восстановление к докризисным показателям примерно к середине 2021 года. Развлекательные центры и кинотеатры к докризисным показателям вернутся, скорее всего, чуть позже - к концу 2021 года.

В первые месяцы после открытия арендодатели готовы предоставлять арендаторам более мягкие условия. Как показал опрос, проведенный Knight Frank, в первый месяц после карантина им зачастую дают скидку на арендную плату в 50-70%, во второй месяц - от 30% до 50%. "В каких-то случаях такие скидки распространяются на три месяца, в редких случаях - до конца года", - сообщил директор по развитию PM&Retail Knight Frank Михаил Сафонов.

При этом, как отметили участники круглого стола, не все арендодатели готовы предоставлять скидки своим клиентам. А некоторые даже увеличивают арендную плату, ссылаясь на индексацию, ранее прописанную в договоре.

Лишь 1-2% арендаторов, по оценкам Сафонова, закрывают торговые точки и уходят ТЦ. Большинство настроено на дальнейшую работу. "Уходят, наверное, те, у кого и до данного кризиса, всё было не очень здорово", - подчеркнул Сафонов.

Хуже всего сейчас ситуация в торговых центрах, которые зависели от потока туристов или бизнес-среды в своем районе. У них потоки покупателей и доходность восстанавливаются медленнее. Торговые центры "у дома", в городах, где турпоток не имел никакого значения, восстановились до 80-90%, отмечает представитель Knight Frank. По словам Сафонова, есть риск, что объекты, которые находятся на грани доходности, отойдут под управление банком. Для арендаторов это не всегда хорошо, отметил он, на объектах, управляемых банками, обычно можно заключить договор лишь на короткий срок, они характеризуются длительным принятием решений, зачастую арендаторам непонятно, к кому обратиться, отсутствуют инвестиции в маркетинг и модернизацию объектов.