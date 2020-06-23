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23.06.2020 18:05
Рубрика: Власть

К онлайн-голосованию по поправкам в Конституцию допущены более миллиона человек

Текст: Максим Милославский
Проверка заявлений на участие в дистанционном голосовании по поправкам в Конституцию России завершена. К онлайн-голосованию в Москве допущены 1 миллион 51 тысяча человек, сообщил журналистам сегодня начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.
Фото: Алексей Бурло Фото: Алексей Бурло
Фото: Алексей Бурло

По его словам, в столице после проверки отсеяно более 87 тысяч заявлений. По каким причинам? Во-первых, некоторые горожане отправляли заявления два раза - одно с помощью портала mos.ru, другое - через gosuslugi.ru. "Это не ошибка, а просто дубли заявлений от одних и тех же граждан", - объяснил Костырко. Есть и обидная, как он выразился, причина: имеются личные кабинеты и на федеральном портале госуслуг, и на московском, которые, видимо, раньше заводились на одну семью. Они привязаны к одному номеру мобильного телефона. "Принять участие в голосовании может только уникальная связка телефона и кабинета, - сказал Костырко. - Мы оставили то заявление, которое было подано последним по времени".

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Есть и заявления, которые отклонили из-за того, что данные пользователя были скомпрометированы и попали в "базу на продажу". Есть и такие, которые отозвали сами граждане.

Представители Общественного штаба по наблюдению за выборами сообщили, что проведут выборочный обзвон москвичей, пожелавших отдать голос онлайн.

- Мы как члены общественного штаба ставим достаточно высокую перед собой планку по контролю за чистотой проведения голосования. Постараемся использовать для этого максимально возможное количество средств контроля, - заявил руководитель электронного штаба Владимир Чернецкий. - Мы планируем выборочно обзвонить пять тысяч человек. Это будет сделано с помощью call-центра общественного штаба.

В наблюдатели, которые будут следить за голосованием, в Москве уже записались более 20 тысяч человек. Все избирательные участки, за исключением тех, что в СИЗО и больницах, оборудуют видеокамерами, картинка оттуда будет стекаться в Общественный штаб. Все спорные моменты, зафиксированные камерами, будет изучать так называемая группа разбора. На случай экстренного выезда сформированы четыре мобильные бригады, которые будут готовы выехать на участок в срочном порядке. Представители групп будут реагировать не только на записи с видеокамер, но и на сообщения в социальных сетях и на звонки, поступающие на телефоны операторов call-центра.

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