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Текст:   Ольга Игнатова 
08:53 23.06.2020

Как купить или продать жилье не выходя из дома

Оформить недвижимость можно не выходя из дома, воспользовавшись электронными сервисами Росреестра, напомнили эксперты Федеральной кадастровой палаты.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Помимо этого, граждане могут заказать услугу по выезду к ним специалиста, который примет заявления и документы о государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав. После проведения государственной регистрации сделки купли-продажи недвижимости или вступления в права наследования документы новым собственникам доставит курьер. Услугу курьерской доставки также можно оформить. Сотрудниками Росреестра соблюдаются все меры предосторожности, в том числе они обеспечиваются средствами индивидуальной защиты.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Нотариат пропишет процедуру дистанционных сделок

Еще одна возможность дистанционной подачи документов на регистрацию прав - почтовое отправление с объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении.

При необходимости граждане могут подать документы для оформления недвижимости по экстерриториальному принципу через МФЦ, то есть в любом удобном месте. Для этого открыта специальная линия для предварительной записи. Уточнить состав пакета документов для получения нужной госуслуги можно с помощью сервиса Регистрацияпросто (на сайте Росреестра).

Информацию о порядке подачи документов на государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, о составе пакета документов, а также о готовности документов можно получить круглосуточно по телефону Ведомственного центра телефонного обслуживания (ВЦТО): 8 (800) 100-34-34.

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