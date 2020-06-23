Как купить или продать жилье не выходя из дома

Оформить недвижимость можно не выходя из дома, воспользовавшись электронными сервисами Росреестра, напомнили эксперты Федеральной кадастровой палаты.

Помимо этого, граждане могут заказать услугу по выезду к ним специалиста, который примет заявления и документы о государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав. После проведения государственной регистрации сделки купли-продажи недвижимости или вступления в права наследования документы новым собственникам доставит курьер. Услугу курьерской доставки также можно оформить. Сотрудниками Росреестра соблюдаются все меры предосторожности, в том числе они обеспечиваются средствами индивидуальной защиты.

Еще одна возможность дистанционной подачи документов на регистрацию прав - почтовое отправление с объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении.

При необходимости граждане могут подать документы для оформления недвижимости по экстерриториальному принципу через МФЦ, то есть в любом удобном месте. Для этого открыта специальная линия для предварительной записи. Уточнить состав пакета документов для получения нужной госуслуги можно с помощью сервиса Регистрацияпросто (на сайте Росреестра).

Информацию о порядке подачи документов на государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, о составе пакета документов, а также о готовности документов можно получить круглосуточно по телефону Ведомственного центра телефонного обслуживания (ВЦТО): 8 (800) 100-34-34.