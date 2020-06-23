Таинственные каменные круги обнаружены в Индии

В Индии рабочие при проведении земляных работ в деревне Кодуманал обнаружили 250 таинственных мегалитических сооружений, которые, предположительно, являются символами веры древних людей в загробную жизнь.

Об открытии рассказало местное издание The Hindu. Странные мегалитические сооружения были обнаружены недалеко от реки Нойял. Об этом местные жители уведомили власти. В деревню прибыл археолог, под руководством которого рабочие провели раскопки.

Всего в деревне Кодуманал было обнаружено 250 загадочных кругов, которые были сложены из крупных камней. Их точный возраст пока не определен. Однако руководитель раскопок Дж. Ранджит из Государственного департамента археологии Ченнаи отметил, что в этом месте располагался довольно крупный торгово-промышленный центр. Он процветал примерно с V по I века до нашей эры.

Внутри большинства мегалитических кругов были обнаружены каменные саркофаги, а также погребальные предметы, в том числе горшки и чаши. Саркофаги имеют правильную прямоугольную форму. Они больше напоминают ящики. Причем в некоторых кругах найдены довольно массивные ящики. Их длина составляет около шести метров, а ширина - примерно два метра.

Ранджит предполагает, что мегалитические круги могли быть своего рода гробницами. Самые крупные из них, вероятно, принадлежали главе общины. Анализ показал, что горшки и чаши изначально были наполнены зерном. Это указывает на то, что местные люди верили в загробную жизнь и снабжали умерших запасом еды.

Интересно, что каменные саркофаги ориентированы строго на восток и запад. Внутри кругов также были найдены различные артефакты, к примеру, бисер, кусочки золота, бронзовые иглы, плитка, фрагменты сердолика, кварца и яшмы. Кроме того, был найден череп животного. Предположительно, он мог принадлежать волку или собаке.