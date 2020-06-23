Китай и ЕС расширяют партнерство

В условиях распространения пандемии эти слова Си Цзиньпина продемонстрировали основные направления китайско-европейского сотрудничества. По мере развития ситуации, предложения лидера КНР содействуют выведению на новую ступень китайско-европейских отношений в "постэпидемическую эру", восстановлению мировой экономики и поддержке мультилатерализма.

В этом году дипломатическим отношениям Китая и ЕС исполняется 45 лет. Эта встреча, как и 22-я встреча руководителей Китая и ЕС, состоявшаяся несколько позже в тот же день, стали первыми встречами между руководителем Китая и новыми лидерами ЕС.

Как важное заявление Си Цзиньпина во время встречи с лидерами ЕС, так и многочисленные консенсусы, достигнутые на саммите Китай-ЕС, дали сигнал о солидарности и сотрудничестве Китая и Европы в противовес "политической шумихе", которая мешает развитию китайско-европейских отношений. Стороны пообещали прилагать совместные усилия для содействия глобальному противоэпидемическому сотрудничеству и формированию устойчивости производственной цепочки и цепочки поставок.

Факты доказывают, что Китай и Европа могут в полной мере поддерживать и помогать друг другу в реагировании на воздействие глобальных кризисов. Как подчеркнул Си Цзиньпин, "между Китаем и Европой нет фундаментального конфликта интересов, сотрудничество остается важнейшей чертой двусторонних отношений, хотя есть и разногласия, и в определенной степени - конкуренция, однако она является конструктивной по своей сути". "Стороны должны уважать друг друга, стремиться находить общее, несмотря на существующие различия, а также быть в согласии, имея разные взгляды, чтобы создать всеобъемлющее стратегическое партнерство, обладающее более позитивным мировым влиянием", - отметил китайский лидер.

В условиях вызова со стороны коронавирусной эпидемии председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул: "Надо постараться отыскать новые возможности в кризисе, изыскивать новое в постоянно меняющейся обстановке". Этот принцип также можно использовать и в контексте китайско-европейских отношений. Прежде всего, Китай и Европа должны стать мощными силами в защите мира и стабильности во всем мире. Во-вторых, Китаю и Европе надо стать двумя крупными рынками, способствующими глобальному развитию и процветанию. В-третьих, Китаю и Европе следует стать крупнейшими цивилизациями, которые отстаивают мультилатерализм и оптимизацию глобальной системы управления. Позиция мультилатерализма - наиболее важный консенсус Китая и Европы во внешней политике.

На саммите стороны отметили, что будут усиливать сотрудничество в обеспечении противоэпидемическими материалами, профилактике и лечении инфекционных болезней, исследовании и разработке вакцин и др., ускорить динамику консультаций по созданию новых дорожных карт по научно-техническому и инновационному сотрудничеству. Обе стороны также выразили поддержку участия ученых двух стран в совместных проектах научных исследований. Очевидно, что чем больше сотрудничают Китай и Европа, тем крепче гарантии глобального управления и совершенствования международного порядка. Инициативы председателя КНР Си Цзиньпина получили активные отклики со стороны лидеров ЕС. Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен отметили, что ответить на вызовы глобального характера поможет только международное сотрудничество. ЕС готов вести с китайской стороной стратегический диалог, расширять консенсус, усиливать сотрудничество.

В сообщениях европейских СМИ после форума отмечено, что ключевым словом на встрече стало "сотрудничество".

В условиях глобальной коронавирусной пандемии Китай и Европа как никогда глубоко осознают суть взаимовыгодного сотрудничества. Саммит лидеров Китая и ЕС, который прошел в ключевой момент противоэпидемической работы, несомненно поможет сторонам "обрести в кризисе новые возможности", способствуя дальнейшему продвижению отношений всестороннего стратегического партнерства, содействуя защите мультилатерализма и восстановлению глобальной экономики.