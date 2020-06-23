Комиссия Госдумы направила в ГП материалы о дезинформации по Конституции

Данные о случаях системного тиражирования дезинформации в связи с голосованием по поправкам в Конституцию направлены в Генпрокуратуру. Кроме того, Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства проверяет информацию о намеченных на день общероссийского голосования акциях. Об этом заявил глава комиссии Василий Пискарев.

- Первые обобщенные данные о выявленных случаях системного тиражирования дезинформации мною уже направлены в Генеральную прокуратуру для правовой оценки и принятия решений в соответствии с законодательством РФ, - сказал Пискарев журналистам.

Среди зарубежных СМИ, "отметившихся пропагандистскими" публикациями, глава комиссии назвал, в частности, радиостанции "Голос Америки" и "Немецкая волна", телеканал "Настоящее время", а также "Радио Свобода" и его региональные проекты - "Север.Реалии", "Сибирь.Реалии", "Крым.Реалии", "Idel.Реалии", "Радио Азатлык".

- Особое внимание депутаты сегодня уделяют публикациям на ресурсах СМИ и неправительственных организаций, финансируемых из бюджетов иностранных государств, - добавил он, - а также внимательно изучают информацию об инспирируемых из-за рубежа провокациях и намеченных на день голосования акциях с участием выпускников зарубежных тренингов.

Пискарев сделал вывод, что в этих действиях прослеживаются системные попытки оказать внешнее воздействие на внутренние дела России, повлиять на волеизъявление граждан. Он назвал такие шаги недопустимыми. Это "не должно остаться без ответа в соответствии с действующим законодательством", заявил глава комиссии.