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23.06.2020 14:12
Рубрика: В мире

Коронавирус убивает фламенко

Текст: Юрий Когалов
Пандемия коронавируса оказала влияние на многие стороны жизни, сотни предприятий закрылись, тысячи людей оказались без работы. Среди пострадавших от эпидемии оказалось и фламенко, точнее места, где исполняют шоу в этом стиле.

Таблао, именно так в Испании называются заведения, где танцуют фламенко, обычно небольшого размера, чтобы зрители оставались как можно ближе к исполнителям. Но с теми ограничениями, что ввели власти для предотвращения заражения коронавирусом, требованием соблюдать дистанцию в 1,5 метра, так работать невозможно. В итоге эти заведения останутся закрытыми как минимум до конца года.

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"Ситуация драматическая. Мы не сможем открыться до 2021 года", - говорит глава Мадридской ассоциации таблао фламенко Хуан Мануэль дель Рей. По его словам, сами испанцы почти не приходят посмотреть на танцоров фламенко, зато их представления очень ценятся иностранными туристами. В нынешних условиях устраивать шоу нельзя, однако владельцы помещений по-прежнему ежемесячно тратят 20-25 тысяч евро на различные расходы. Долго так продолжаться не может. В Мадриде уже закрылось несколько таблао, в том числе место со 100-летней историей, где режиссер Педро Альмодовар снимал свои фильмы. "Это культурный, туристический, социальный и экономический катаклизм. Таблао умирают", - сетует дель Рей.

По его словам, если ничего не предпринять из двух десятков таблао в Мадриде останется лишь несколько единиц. В регионах ситуация может быть еще хуже. Ведь в столица Испании занимала первое место по числу таблао среди городов пиренейского королевства. В 2019 году их посетило порядка миллиона человек.

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Учитывая серьезность ситуации, владельцы заведений создали Национальную ассоциацию таблао, чтобы обратиться к властям за помощью. Без поддержки государства, по их словам, по окончании кризиса Испания может остаться без мест, где исполняют фламенко. А ведь этот танцевальный стиль включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

К тому же те, кто интересуется фламенко, обычно тратят за время отпуска больше денег, чем другие туристы, отмечает El Mundo. Этот фактор должен поспособствовать разработке плану спасения фламенко.

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