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23.06.2020 14:04
Рубрика: Власть

Кремль объяснил решение ряда лидеров не приезжать на Парад Победы

Текст: Кира Латухина

Завтра на Парад Победы в Москву не приедут несколько зарубежных лидеров, которые ранее собирались. Связано с это, прежде всего, с ограничениями из-за коронавируса, и в Кремле относятся к такой позиции с пониманием.

На Парад Победы прибудут десять зарубежных лидеров

"Мы, безусловно, с пониманием относимся к сообщениям от ряда глав государств и правительств, что они, безусловно, хотели бы - и ранее подтверждали свою готовность принять участие в торжествах, - но не смогут по тем или иным причинам", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Прежде всего, причины касаются тех или иных ограничений, которые продолжаются в других странах", - отметил представитель Кремля.

Напомним, что, например, президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в телефонном разговоре с российским коллегой выразил сожаление, что не сможет лично принять участие в общем праздновании 75-летия Великой Победы в Москве. Дело в том, что 29 июня ему исполняется 63 года - возраста пророка Мухаммеда, и эту дату принято отмечать вместе с семьей и народом. При этом меры борьбы с пандемией требуют, чтобы каждый по возвращении из-за рубежа две недели был в самоизоляции, поэтому приехать в Москву он никак не может.

Фото: Яков Халип/ РИА Новости
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Армянский премьер-министр Никол Пашинян, который 1 июня сообщил, что заболел коронавирусом, собирался на Парад в случае выздоровления. Но недавно написал Владимиру Путину письмо, что эпидемиологическая ситуация не позволяет осуществить этот визит.

"Также относимся с пониманием к информации, которая пришла от президента Хорватии", - сказал Песков. Напомним, что у Зорана Милановича сломался самолет.

"Мы признательны за изначальную готовность разделить с нами радость этого праздника", - заключил пресс-секретарь российского лидера.

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