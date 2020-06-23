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23.06.2020 11:04

КСОПН исполнилось 15 лет

Текст: Михаил Фалалеев
15 лет назад был создан Координационный совет руководителей компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков (КСОПН) государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Координационный совет был создан в соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ 23 июня 2005 года.

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В пресс-центре МВД России сообщили, что Координационным советом проведено двадцать одно заседание, в ходе которых приняты решения, направленные на консолидацию усилий государств - членов ОДКБ в сфере борьбы с распространением наркотиков.

В антинаркотических операциях под условным наименованием "Канал" ежегодно принимают участие компетентные органы государств - членов ОДКБ, а в качестве наблюдателей - свыше 20 представителей антинаркотических ведомств стран Европы и Азии в зависимости от целей конкретного этапа операции.

Регулярно участвовали правоохранительные органы Афганистана, Ирана и Китая, подразделения финансовых разведок государств - членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма и представители международных организаций из Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), Интерпола, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Шанхайской организации сотрудничества, Содружества Независимых Государств, Центральноазиатского регионального информационного координационного центра по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

В 2008 году операции "Канал" придан статус Региональной антинаркотической операции постоянного действия.

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Проведено 30 этапов этой операции. Только за период с 2017 по 2019 годы из незаконного оборота изъято более 67 тонн 600 кг наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, в том числе: 48 тонн 988 кг опия, 6 тонн 665 кг гашиша, 3 тонны 737 кг марихуаны, 790 кг героина, 691 кг наркотических средств синтетического происхождения.

На постоянной основе проводятся тактико-специальные учения с подразделениями специального назначения антинаркотических служб и органов внутренних дел, выделенных в состав Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ под условным наименованием "Гром".

Организованна система подготовки и переподготовки антинаркотических кадров в базовых учебных учреждениях ОДКБ - Всероссийском институте повышения квалификации сотрудников МВД России и Сибирском юридическом институте МВД России. Деятельность КСОПН осуществляется на основе положений Антинаркотической стратегии государств - членов ОДКБ на 2015-2020 годы и разработанных в ее исполнение национальных планов, а также Стратегии коллективной безопасности ОДКБ на период до 2025 года.

Ведется работа по созданию новой Антинаркотической стратегии на период до 2025 года. В этом документе будут учтены все особенности современных вызовов и угроз исходящих от незаконного оборота наркотиков.

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