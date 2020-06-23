Курсы доллара и евро будут зависеть от событий четверга

В начале недели рубль достаточно стабилен. Факторы, воздействующие на его курс, уравновешены.

Специально для "Российской газеты" Марк Гойхман, главный аналитик TeleTrade, назвал главные события, которые повлияют на рубль до конца этой недели:

- Котировки Brent, - обращает внимание эксперт, - поднялись к очень сильному техническому рубежу сопротивления на 43-43,5 доллара за баррель - максимуму с марта 2020 года. Преодолеть его затруднительно без дополнительных сильных драйверов.

Поэтому в понедельник и нефть отступила к уровню 42 доллара, и рубль приостановил укрепление прошлой недели к 69 рублям за доллар. Во вторник, 23 июня, не ожидаются значимые события для рынка. Вероятно, курс доллара будет находиться в узком диапазоне 68,8-69,9 рубля.

Далее - на рубль могут повлиять некоторые локально значимые события. Прежде всего, рынок продолжит уделять основное внимание нюансам распространения пандемии и перипетиям геополитических событий.

Помимо этого, в среду, 24 июня, опубликуются еженедельные показатели запасов нефти в США, которые традиционно воздействуют на нефтяные котировки. Важными могут оказаться и выходящие в четверг, 25 июня, данные по ВВП США. Ожидается, что он снизился в 1 квартале на 5 процентов. Если факт окажется лучше прогноза, это может стать поводом укрепления доллара на валютном рынке, в том числе и к рублю.

Кроме того, 25 июня запланирован ряд выступлений членов ФРС США и Европейского ЦБ. Они способны, в случае неожиданных заявлений, воздействовать на движение доллара и евро.

В то же время, выходящий в четверг показатель международных резервов ЦБ России вряд ли существенно повлияет на рубль. Для участников рынка привычна их высокая и почти неизменчивая величина. Их объем на 18 июня составлял 570,8 миллиарда долларов и, вероятно, не претерпит значительных изменений.

В целом, в течение недели вероятно сохранение не слишком высокой волатильности рубля. Текущий наиболее возможный диапазон движения валюты составляет 68,2-70,4 рубля за доллар и 76,4 - 79,3 рубля за евро.