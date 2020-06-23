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Рубрика: Экономика

Курсы доллара и евро будут зависеть от событий четверга

Текст: Георгий Панин
В начале недели рубль достаточно стабилен. Факторы, воздействующие на его курс, уравновешены.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специально для "Российской газеты" Марк Гойхман, главный аналитик TeleTrade, назвал главные события, которые повлияют на рубль до конца этой недели:

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Что произойдет с ценой на нефть и биржей на грядущей неделе

- Котировки Brent, - обращает внимание эксперт, - поднялись к очень сильному техническому рубежу сопротивления на 43-43,5 доллара за баррель - максимуму с марта 2020 года. Преодолеть его затруднительно без дополнительных сильных драйверов.

Поэтому в понедельник и нефть отступила к уровню 42 доллара, и рубль приостановил укрепление прошлой недели к 69 рублям за доллар. Во вторник, 23 июня, не ожидаются значимые события для рынка. Вероятно, курс доллара будет находиться в узком диапазоне 68,8-69,9 рубля.

Далее - на рубль могут повлиять некоторые локально значимые события. Прежде всего, рынок продолжит уделять основное внимание нюансам распространения пандемии и перипетиям геополитических событий.

Помимо этого, в среду, 24 июня, опубликуются еженедельные показатели запасов нефти в США, которые традиционно воздействуют на нефтяные котировки. Важными могут оказаться и выходящие в четверг, 25 июня, данные по ВВП США. Ожидается, что он снизился в 1 квартале на 5 процентов. Если факт окажется лучше прогноза, это может стать поводом укрепления доллара на валютном рынке, в том числе и к рублю.

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
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Кроме того, 25 июня запланирован ряд выступлений членов ФРС США и Европейского ЦБ. Они способны, в случае неожиданных заявлений, воздействовать на движение доллара и евро.

В то же время, выходящий в четверг показатель международных резервов ЦБ России вряд ли существенно повлияет на рубль. Для участников рынка привычна их высокая и почти неизменчивая величина. Их объем на 18 июня составлял 570,8 миллиарда долларов и, вероятно, не претерпит значительных изменений.

В целом, в течение недели вероятно сохранение не слишком высокой волатильности рубля. Текущий наиболее возможный диапазон движения валюты составляет 68,2-70,4 рубля за доллар и 76,4 - 79,3 рубля за евро.

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