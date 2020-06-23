Постановление администрации Липецкой области от 23 июня 2020 года № 376 "О внесении изменений в постановление администрации Липецкой области от 26 марта 2020 года № 159 "О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nСоV) в Липецкой области"

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", на основании предписания руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области от 23 июня 2020 года № 4966 "О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" администрация Липецкой области постановляет:

Внести в постановление администрации Липецкой области от 26 марта 2020 года № 159 "О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ra), 2020, 27 марта; 30 марта; 2 апреля; 7 апреля; 8 апреля; 10 апреля; 15 апреля; 16 апреля; 21 апреля; 23 апреля; 27 апреля; 28 апреля; 29 апреля; 30 апреля; 6 мая; 8 мая; 13 мая; 20 мая; 22 мая; 29 мая; 03 июня; 08 июня; 09 июня; 16 июня; 19 июня) следующие изменения:

1. В пункте 1.1 слова "24 июня" заменить словами "30 июня".

2. Дополнить пунктом 1.1.1 следующего содержания:

"1.1.1. Действие пункта 1.1 не распространяется на праздничные шествия в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 -1945 годов, проводимые в соответствии с законодательством Российской Федерации.".

3. В подпункте 2 пункта 1.2 слова "24 июня" заменить словами "30 июня".

4. Подпункты 4, 4.1 пункта 1.3 признать утратившими силу.

5. В абзаце первом пункта 1.4 слова "24 июня" заменить словами "30 июня".

6. Приостановить до 30 июня 2020 года включительно действие подпункта 3, абзаца тринадцатого пункта 1.6.

Глава администрации Липецкой области И.Г.Артамонов







