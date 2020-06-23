Мадуро заявил о готовности к разговору с Трампом

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что готов к разговору с американским коллегой Дональдом Трампом, если в этом будет необходимость. Однако разговор должен строиться на уважении.

Об этом венесуэльский лидер сообщил в интервью агентству AVN. Так он прокомментировал недавнее заявление президента США о том, что он готов общаться с Мадуро, но только чтобы обсудить один вопрос - уход венесуэльского лидера со своего поста.

Мадуро напомнил о своей встрече с бывшим вице-президентом США Джо Байденом в 2015 году, когда они говорили в уважительной манере. Президент Венесуэлы подчеркнул, что готов говорить с уважением с Трампом, в той же манере, что и с Байденом, пишет РИА Новости.