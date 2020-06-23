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23.06.2020 16:33
Рубрика: Происшествия

МЧС выявило нарушения на 750 объектах детского отдыха

Текст: Тимофей Борисов

Руководство МЧС России отчиталось о ходе проведения операции "Отдых", которая началась еще в феврале. По словам главного госинспектора по пожарному надзору Анатолия Супруновского, выступившего сегодня в Госдуме, надзорные органы МЧС России проверили в общей сложности более 2,7 тысяч детских лагерей.

Фото: iStock
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- В ходе проверок выявлено 750 объектов с нарушениями требований безопасности. К их руководству применены меры административного воздействия. В частности, к административной ответственности привлечены 276 юридических и 691 должностное лицо. За неисполнение в срок законных предписаний по ранее выявленным нарушениям требований пожарной безопасности 183 дела об административных правонарушениях передано в суды. - приводит пресс-служба МЧС России слова Анатолия Супруновского.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство МЧС Отдых детей в летних лагерях

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