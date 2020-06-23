Новости

В Москве произошла перестрелка воров в законе 23:37
В Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом 23:31
При ракетном ударе по Эс-Сувейде погибли двое сирийских военных 23:11
Два дрона сбиты над российской базой Хмеймим в Сирии 22:55
Стрелявшего по зданию МВД в Ставрополе осудили на 13 лет колонии 22:42
Милорад Додик и Эмир Кустурица прибыли в Москву 22:32
Бой Волкова и Блэйдса принес РЕН ТВ первое место среди всех телеканалов 22:25
МИЦ Известия подготовил спецпроекты к параду Победы 22:17
Путин пригласил президента Узбекистана на ужин 21:36
Испанский реставратор случайно изуродовал картину "Непорочное зачатие" 21:35
Предприниматели призвали москвичей участвовать в программе "Миллион призов" 21:11
На выплаты детям до 16 лет направлено свыше 270 млрд рублей 21:10
Госпитализирован устроивший ДТП внук хабаровского экс-губернатора 20:51
Найдена причина живучести туберкулезной палочки 20:43
В сербском городе Ниш отдали дань памяти героям Великой Победы над фашизмом 19:57
Приезжие ограбили коттеджи в Подмосковье на три миллиона рублей 19:57
В Сибири завели дело о гибели мужчины из-за упавшей остановки 19:50
Путин подписал указ о выплате 10 тыс. рублей семьям с детьми 19:45
Рики Джервейс: "Жизнь после смерти" закончится на третьем сезоне 19:44
В Калининградской области откроют фитнес-центры и спортивные секции 19:43
Лукашенко прибыл в Москву для участия в Параде на Красной площади 19:40
В Мексике из-за сильного землетрясения возникла угроза цунами 19:36
"Единая Россия": Богатые не начнут прятать доходы из-за роста НДФЛ для них 19:36
Вышел трейлер фильма "Чернобыль: Бездна" Данилы Козловского 19:32
В Севастополе перезахоронили останки 353 бойцов 19:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Вышла в свет книга "Олег Куваев" о культовом писателе советских геологов
Вышла в свет книга "Олег Куваев" о культовом писателе советских геологов
ФСБ рассекретила архивные документы о первом параде Победы
ФСБ рассекретила архивные документы о первом параде Победы
Верховный суд разъяснил, почему фото нарушения не может быть доказательством
Верховный суд разъяснил, почему фото нарушения не может быть доказательством
23.06.2020 22:17
Рубрика: Общество

МИЦ Известия подготовил спецпроекты к параду Победы

23 июня газета "Известия" вышла со специальным приложением - копией архивного выпуска от 26 июня 1945 года, посвященного параду Победы на Красной площади. Благодаря этому репринту читатели смогут погрузиться в ту праздничную атмосферу, увидеть фотографии торжеств, прочитать истории героев войны, а также узнать о первом приеме в Кремле в честь участников парада. Архивный выпуск также будет распространён среди ветеранских организаций, жителей Москвы, передан в военные и исторические музеи, где каждый желающий сможет с ними ознакомиться.

Кроме спецвыпуска, редакция портала IZ.RU подготовила проект "Машины времени: оружие Победы, которое не покажут на параде". Данный проект познакомит читателей с военной техникой, которая помогла одержать Победу в Великой Отечественной войне и которую не покажут в ходе парада. В рамках проекта можно узнать об истории создания техники, увидеть уникальные фотографии и видео с полевых действий, рассмотреть детали с помощью видеоформата 360. Ознакомиться с проектом можно перейдя по ссылке parade75.iz.ru.

Ещё один проект - викторина "Что вы знаете о Парадах Победы?", в рамках который каждый желающий сможет проверить свои знания о парадах на Красной площади. Викторина состоит из 20 вопросов. Если участник ошибётся, его поправляют военные историки Алексей Исаев, Илья Мощанский и Виктор Мураховский. А вот победители викторины, которые ответят на все вопросы правильно, смогут увидеть уникальные кадры и видео с парада Победы.

Общество СМИ и соцсети

Главное сегодня

Новую выплату на детей назначат в беззаявительном порядке
Путин: Новые положения Конституции повысят требования к качеству жизни
Собянин вдвое увеличил выплаты врачам и медсестрам амбулаторных КТ-центров
Путин: Здравоохранение показало способность реагировать на экстренные ситуации
Глава РПЛ считает несправедливым решение провести матч "Сочи" - "Ростов"
Названы регионы-лидеры по уровню благосостояния семей
Как защититься от укусов клещей