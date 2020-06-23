МИЦ Известия подготовил спецпроекты к параду Победы

23 июня газета "Известия" вышла со специальным приложением - копией архивного выпуска от 26 июня 1945 года, посвященного параду Победы на Красной площади. Благодаря этому репринту читатели смогут погрузиться в ту праздничную атмосферу, увидеть фотографии торжеств, прочитать истории героев войны, а также узнать о первом приеме в Кремле в честь участников парада. Архивный выпуск также будет распространён среди ветеранских организаций, жителей Москвы, передан в военные и исторические музеи, где каждый желающий сможет с ними ознакомиться.

Кроме спецвыпуска, редакция портала IZ.RU подготовила проект "Машины времени: оружие Победы, которое не покажут на параде". Данный проект познакомит читателей с военной техникой, которая помогла одержать Победу в Великой Отечественной войне и которую не покажут в ходе парада. В рамках проекта можно узнать об истории создания техники, увидеть уникальные фотографии и видео с полевых действий, рассмотреть детали с помощью видеоформата 360. Ознакомиться с проектом можно перейдя по ссылке parade75.iz.ru.

Ещё один проект - викторина "Что вы знаете о Парадах Победы?", в рамках который каждый желающий сможет проверить свои знания о парадах на Красной площади. Викторина состоит из 20 вопросов. Если участник ошибётся, его поправляют военные историки Алексей Исаев, Илья Мощанский и Виктор Мураховский. А вот победители викторины, которые ответят на все вопросы правильно, смогут увидеть уникальные кадры и видео с парада Победы.