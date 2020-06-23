МИД РФ: Действие российских электронных виз охватит 113 стран

Новые электронные визы для краткосрочного въезда иностранцев в Россию будут введены для граждан 113 стран, об этом заявил МИД РФ.

Речь идет об однократной электронной въездной визе - соответствующий законопроект был принят 23 июня Госдумой РФ в первом чтении.

Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, он "направлен на введение с 1 января 2021 года универсальной единой электронной однократной визы для краткосрочного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации в туристических, деловых, гостевых и гуманитарных целях". Выдаваемые до конца этого года электронные визы через экспериментальные пункты пропуска в Калининградской области, Санкт-Петербурге и на Дальнем Востоке с 1 января 2021 года выдаваться не будут, им на смену придет единая для всех электронная виза.

Электронная российская виза будет оформляться на срок до 60 дней, а разрешенное по ней разовое пребывание в России составит до 16 суток (согласно данным туроператоров, средний срок пребывания в России иностранцев, прибывших с краткосрочным визитом, составляет 6-10 дней). Выдаваться виза будет по заявлению, заполненному иностранным гражданином га специализированном интернет-сайте.

Законопроект описывает электронную визу как самостоятельную категорию визы наряду с дипломатической, служебной, обыкновенной, транзитной визой и визой временно проживающего в РФ лица.