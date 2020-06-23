Минэнерго: Больше всего от пандемии пострадал экспорт газа и угля

Экспорт российской нефти за период с января по апрель 2020 года снизился только на 1% по сравнению с тем же периодом прошлого года - с 72 млн тонн до 71,3 млн тонн, сказано в сообщении пресс-службы Минэнерго России.

Несмотря на сокращение спроса на энергоносители весной 2020 года, экспорт российской нефти сохранился на высоких уровнях. "Так, в апреле 2020 года экспорт вырос на 2,2% по сравнению с апрелем 2019 года - с 18,3 млн тонн до 18,7 млн тонн - что связано с постепенным восстановлением спроса на нефть на европейских и азиатских рынках", - отметил заместитель министра энергетики Павел Сорокин.

При этом пострадали доходы бюджета от экспорта нефти. На них большее влияние оказало снижение цен из-за избытка предложения и падения спроса в результате карантинных ограничений, принятых в разных странах. По различным оценкам, мировой спрос на нефть в январе-апреле упал примерно на 13%.

Экспорт газа в первые 4 месяца 2020 года находился чуть ниже уровней 2019 года. В апреле 2020 года он составил 17,9 млрд кубометров, что на 10,5% ниже по сравнению с апрелем 2019 года. В период с января по апрель 2020 года он составлял 76,7 млрд кубометров и был на 12% меньше аналогичного периода прошлого года, что в первую очередь вызвано высокой заполненности европейских хранилищ еще с зимнего сезона.

"В перспективе стоит ожидать продолжение начавшейся тенденции по постепенному восстановлению спроса на нефть, а чуть позже, ближе к осени - и на газ. В то же время, экспорт нефти в последующие месяцы будет напрямую зависеть также и от соглашения ОПЕК+. Что касается экспорта газа, то его объемы привязаны к скорости восстановления экономической активности в странах Европы и АТР", - добавил Павел Сорокин.

В угольной отрасли основное падение экспорта произошло в западном направлении. По данным ФТС России, за январь-март этого года снизили закупки российского угля - Германия, Польша, Италия. Суммарное снижение экспорта в ЕС составило минус 7,9 млн тонн. При этом выросли поставки в страны Африки и Ближнего Востока. В восточном направлении экспорт российского угля за 3 месяца 2020 года поставки в страны АТР увеличились на 0,67 млн тонн.

"В первом квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года экспорт российского угля снизился на 14,3% - с 54,2 до 46,5 млн тонн. Это вызвано в первую очередь эпидемиологической обстановкой и падением спроса на некоторых внешних рынках", - сказал заместитель министра энергетики Анатолий Яновский.

Экспорт угля может восстановиться до 220 млн тонн в 2022 году по оптимистическому сценарию. При этом падение поставок в западном направлении со 109,8 млн тонн в 2019 году до 87 млн тонн в 2022 году может быть компенсировано ростом экспорта в восточном направлении с 111,5 млн тонн до 133 млн тонн, в случае запланированного увеличения провозной способности БАМа и Транссиба.