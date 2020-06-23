Минфин: РФ готова к разным сценариям развития ситуации из-за санкций

"Я хорошо помню 2014 год, когда санкции для нас стали большим шоком, - цитируют Моисеева РИА Новости. - Во-первых, мы разрабатываем планы на непредвиденные обстоятельства, не от нас зависят решения введения или усиления санкций, соответственно, мы просто можем подготовиться к такому развитию событий".
При этом, добавил Алексей Моисеев, необходимо учитывать, что мы не можем предсказать, "какие шаги предпримут наши партнеры". Поэтому, по его словам, основная задача Минфина - любыми способами защитить нашу экономику от инфраструктурных санкций.
Россию в 2014 году грозились отключить от системы межбанковских платежей SWIFT и других международных систем, напомнил замминистра. Из-за существования таких угроз, Минфин и ЦБ уже шесть лет разрабатывают независимые системы для обеспечения расчетов в национальной валюте, предпринимают меры для обеспечения независимости финансовых систем. Благодаря этому, уверен Алексей Моисеев, Россия готова к любым сценариям развития ситуации.