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Рубрика: Экономика

Минфин: РФ готова к разным сценариям развития ситуации из-за санкций

Текст: Алексей Дуэль
Россия делает все, чтобы защититься от инфраструктурных санкций, при этом страна готова к разным сценариям развития ситуации. Об этом заявил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев, выступая на ежегодной российской конференции инвесторов "Ренессанс Капитал".
Фото: Владимир Баранов/ РИА Новости Фото: Владимир Баранов/ РИА Новости
Фото: Владимир Баранов/ РИА Новости

"Я хорошо помню 2014 год, когда санкции для нас стали большим шоком, - цитируют Моисеева РИА Новости. - Во-первых, мы разрабатываем планы на непредвиденные обстоятельства, не от нас зависят решения введения или усиления санкций, соответственно, мы просто можем подготовиться к такому развитию событий".

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При этом, добавил Алексей Моисеев, необходимо учитывать, что мы не можем предсказать, "какие шаги предпримут наши партнеры". Поэтому, по его словам, основная задача Минфина - любыми способами защитить нашу экономику от инфраструктурных санкций.

Россию в 2014 году грозились отключить от системы межбанковских платежей SWIFT и других международных систем, напомнил замминистра. Из-за существования таких угроз, Минфин и ЦБ уже шесть лет разрабатывают независимые системы для обеспечения расчетов в национальной валюте, предпринимают меры для обеспечения независимости финансовых систем. Благодаря этому, уверен Алексей Моисеев, Россия готова к любым сценариям развития ситуации.

Экономика ВЭД Экономика Макроэкономика Правительство Минфин Санкции и антисанкции

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