Минфин: РФ готова к разным сценариям развития ситуации из-за санкций

Россия делает все, чтобы защититься от инфраструктурных санкций, при этом страна готова к разным сценариям развития ситуации. Об этом заявил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев, выступая на ежегодной российской конференции инвесторов "Ренессанс Капитал".

"Я хорошо помню 2014 год, когда санкции для нас стали большим шоком, - цитируют Моисеева РИА Новости. - Во-первых, мы разрабатываем планы на непредвиденные обстоятельства, не от нас зависят решения введения или усиления санкций, соответственно, мы просто можем подготовиться к такому развитию событий".

При этом, добавил Алексей Моисеев, необходимо учитывать, что мы не можем предсказать, "какие шаги предпримут наши партнеры". Поэтому, по его словам, основная задача Минфина - любыми способами защитить нашу экономику от инфраструктурных санкций.

Россию в 2014 году грозились отключить от системы межбанковских платежей SWIFT и других международных систем, напомнил замминистра. Из-за существования таких угроз, Минфин и ЦБ уже шесть лет разрабатывают независимые системы для обеспечения расчетов в национальной валюте, предпринимают меры для обеспечения независимости финансовых систем. Благодаря этому, уверен Алексей Моисеев, Россия готова к любым сценариям развития ситуации.