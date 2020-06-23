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Рубрика: Общество

Минобороны РФ опубликовало историю персонажа-фронтовика Василия Теркина

Минобороны РФ опубликовало историю самого известного персонажа-фронтовика Василия Теркина. Впервые этот отважный боец появился на страницах газеты Ленинградского военного округа "На страже Родины" 31 декабря. Тогда он был просто Вася Теркин. Под портретом бойца в буденовке сообщалось о подготовке материала с передовой, который будет напечатан в ближайшее время.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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"Информация о Василии Теркине размещена в разделе "Народный герой". Здесь история его "рождения" на страницах окружной газеты, о его "взросления" и боевом пути", - со ссылкой на ведомство пишет ТАСС.

Первая публикация о похождениях Васи Теркина вышла в издании "На страже Родины" 5 января 1940 года. Ее автор - поэт Николай Щербаков. Александру Твардовскому, который был тогда литературным сотрудником, поручили написать вступление к серии рисованных фельетонов. Именно он впоследствии и прославил Теркина. А его поэма "Василий Теркин" стала частью школьной программы. Позже этот персонаж был воплощен в сотнях книг, мультипликационных фильмах и театральных постановках.

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