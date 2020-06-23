Мишустин подписал постановление о дополнительной господдержке граждан

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о подписании им постановления, которое дает гражданам дополнительные трудовые гарантии и позволяет более гибко решать возникающие вопросы. Из-за пандемии коронавируса ранее кабинет министров устанавливал особенности правого регулирования трудовых отношений в 2020 году.

"Для тех, кто работает на Крайнем Севере, сохраняется возможность реализовать в 2021 году свое право на получение от работодателя компенсации по оплате проезда и провоза багажа к месту отпуска и обратно, если работник не воспользовался им в условиях ограничительных мер", - заявил председатель правительства. Также определены случаи, когда можно не возвращать работодателю уже полученные в 2020 году, но не использованные из-за коронавируса, компенсационные выплаты. "Речь идет о тех случаях, когда перевозчик продлил действие билетов на следующий год или не вернул работнику за них деньги", - пояснил Мишустин.

Премьер особо подчеркнул важность своевременной выплаты заработной платы в соответствии с законодательством.