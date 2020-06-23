Москалькова обсудила поддержку граждан РФ с коллегой из Совета Европы

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова, открывая сегодня встречу в режиме видеоконференции с комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович, подчеркнула: "Обязательно увидимся очно осенью".

Начавшись с вопроса Москальковой: "Будем посещать Лефортово?" - и ответа Миятович: "Нет, нет" (посещение Лефортово было актуальным для собеседниц, когда шел обмен пленными между Украиной и Донецкой и Луганской республиками и, как всякое посещение мест лишения свободы, видимо, сильно запомнилось) разговор быстро перешел к главной теме - обсуждению работы омбудсменов во время пандемии коронавируса.

Татьяна Москалькова подчеркнула, что для российских омбудсменов "были важны заявления международных органов" и, в частности, заявление Дуни Миятович от 2 апреля, настраивающее всех нас на работу по защите прав человека в особых условиях.

По словам Татьяны Москальковой, российским омбудсменам было важно отследить, достаточно ли государство осуществляет мер для того, чтобы защитить человека.

При аппарате омбудсмена была открыта круглосуточная "горячая линия", принявшая почти 3000 звонков и обращений граждан. Первая серия поступающих вопросов касалась нехватки средств медицинской защиты - масок, перчаток. "Я обратилась в оперативный штаб правительства России, и ситуация сдвинулась в лучшую сторону - открылось много производств по их изготовлению", - сказала Татьяна Москалькова, отметив, впрочем, что тут не столько ее заслуга, сколько оперативности правительственного штаба.

Вторая острая проблема многочисленных обращений к омбудсмену была связана с тем, что из-за закрытия границ во время пандемии наши граждане не успели вернуться домой. Усилиями, в первую очередь МИД РФ, проблема себя исчерпала, но, по мнению Татьяны Москальковой, сегодня очень важно взять из происшедшего урок: люди, выезжая за границу в условиях эпидемии, должны знать, какие могут возникнуть сложности. Когда они уезжали за границу, их точно об этом никто не предупреждал.

Татьяна Москалькова подчеркнула, что российским государством были приняты очень серьезные меры социальной защиты населения - все безработные получили пособия.

Она рассказала коллизию с выплатой денежных надбавок медикам - врачам и медсестрам, когда им вдруг вместо целой суммы стали считать часы непосредственной работы с больными.

Среди упомянутых ею проблем - непонимание граждан России в кавказских республиках, почему они оказались на самоизоляции, местная власть поздно разъяснила необходимость этого. Она назвала "излишними" такие прямые меря самоизоляции, как запрет рыбакам рыбачить, а пчеловодам вывозить улья на пасеки в горы.

Все подобные ситуации, по ее словам, сейчас обобщаются и будут включены в специальный доклад о защите прав человека в ситуации эпидемии коронавируса.

Татьяна Москалькова оценила как "очень логичный и способный помочь" принятый в послекризисный период специальный закон о трех этапах выхода из кризиса, подчеркнув при этом, что тем, кто потерял работу, будут выплачиваться пособия, помощь получат и семьи с детьми. Создана специальная мониторинговая группа, которая будет следить за нарушениями местных чиновников при исполнении этих решений.

Татьяна Москалькова рассказала, что посещала во времена пандемии СИЗО после получения от правозащитников сигналов о том, что там есть больные, а лекарства им вовремя не приходят. В Бутырке увидела все "своими глазами", и успокоила всех, кто тревожился: опасения не соответствуют действительности. Осмотрев всю систему дезинфекции камер, она добилась оперативной связи и моментальной реакции начальства СИЗО на жалобы на недостаток масок и перчаток.

По словам Татьяны Москальковой, сейчас в аппарате омбудсмена накопилось 6000 писем, работе с которыми мешали условия пандемии, и все силы брошены на эту работу.

Омбудсмен рассказала Миятович, как она включается в наблюдение за всеобщим голосованием по поправкам в Конституцию. "Мы открыли "горячие линии", получаем сигналы и, если видим нарушение прав, проверяем ситуацию", - пояснила она, выразив надежду, что удастся избежать каких-либо подтасовок и люди будут выражать свою свободную волю.

Миятович с Москальковой обсудили также ситуации правозащитника Юрия Дмитриева, журналиста Абдулмумина Гаджиева, любителя откровенных фотографий Юлии Песковой, участвующей в "нежелательной организации" Анастасии Шевченко и журналиста Светланы Прокопьевой. Татьяна Москалькова высказала свои соображения и привела убедительные факты, заверив Миятович, что собирается послать на некоторые судебные процессы над указанными гражданами своих наблюдателей.

В свою очередь она попросила Дуню Миятович обратить внимание на ситуацию с журналистом Леонидом Свиридовым, необоснованно обвиняемым в Польше в шпионаже, и на ситуацию работавшего в Миннеаполисе российского журналиста Михаила Тургиева, который подвергся нападению полиции ("Ему брызнули в лицо слезоточивым газом, и он чуть не ослеп").

Москалькова также высказала обеспокоенность судьбой Александра Винника, с "абсолютно убитой горем" мамой которого она недавно встречалась, узнав, что и жена Винника тяжело больна и почти не встает с постели. "Криптовалюта, все-таки, не убийство, не терроризм, не экстремизм", - подчеркнула она и попросила поддержать состояние здоровья Александра, подвергающегося, по мнению его матери, какому-то странному лечению в заключении.

Она напомнила о заключенных в США Константине Ярошенко и Викторе Буте и высказала аргументы в пользу пребывания ими заключения на родине. "Если наказание имеет целью исправление, а не кару и не унижение достоинства, не уничтожение человека как личности, то он должен содержаться в заключении там, где он потом вернется в общество", - подчеркнула Татьяна Москалькова.

Дуня Миятович сказала, что ситуация с Леонидом Свиридовым будет расследоваться с точки зрения прав человека.

Разговор завершился обращением к теме 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и планами провести всеобщий урок по правам человека к дате окончания Второй мировой войны с особым акцентом на противодействии неонацизму и неофашизму.