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23.06.2020 10:38
Рубрика: Происшествия

МВД: Маски не повлияли на систему видеонаблюдения в Москве

Текст: Михаил Фалалеев

С момента введения в столичном регионе режима повышенной готовности москвичей и гостей столицы обязали носить маски. Но это не отразилось на результативности использования единой системы видеонаблюдения (ГИС ЕЦХД), которая предназначена для повышения уровня безопасности людей. По информации ТАСС, полученной из столичного полицейского главка, ношение масок не влияет на распознавание лиц при помощи камер видеонаблюдения. Вообще ГИС ЕЦХД используют не только полицейские, но и сотрудники МЧС, службы городского управления.

Фото: iStock
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По данным ГУ МВД России по Москве, в прошлом году было раскрыто свыше трех тысяч преступлений. А министр внутренних дел России Владимир Колокольцев ранее сообщал, что в Москве развернута обширная сеть, насчитывающая около 3 тысяч интеллектуальных видеокамер по распознаванию лиц. Министр сообщил, что этой функцией планируется оснастить все городские камеры, общее количество которых свыше 160 тысяч.

Кстати, вместе с видеонаблюдением можно использовать данные сотовых операторов. И эта идея уже прорабатывается. Система геопозиционирования по мобильной сети может работать на принципе определения сигнала с помощью трех и более базовых станций с поправкой на данные от GPS или ГЛОНАСС в телефоне.

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